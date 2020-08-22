ከ129 ሚሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችና በህገ ወጥ ስዘዋወር የነበረ ገንዘብ ተያዘ

አዲስ አበባ ነሀሴ 16/2012 (ኢዜአ) የገቢዎች ሚኒስቴር በሁለት ሳምንት ብቻ ከ129 ሚሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች እና በህገ ወጥ መንገድ ስዘዋወር የነበረ ገንዘብ መያዙን አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ እንደገለጸው ባለፉት 16 ቀናት ብቻ ከ129 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች፣ የታክስ ማጭበርበሮችና ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ተደርሶባቸው ገቢ ተደርገዋል።
በተደረገው ቁጥጥር በሁመራ መስመር 449 ሺህ 700 የአሜሪካን ዶላር ተይዟል።
በቦሌ ኤርፖርት በኩል ከሀገር ሊወጣ የነበረ ግምቱ 46 ሚሊየን ብር የሆነ 23 ሺህ ግራም ወርቅም በቁጥጥር ስር ውሏል።
የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣ አልባሳት፣ ሞተር ሳይክሎች፣ ጌጣጌጦች፣ አደንዛዥ ዕፆች፣ ተሽከርካሪዎችና ሌሎችም በጉምሩክ የመቆጣጠሪያ ኬላዎች ተይዘዋል።
በተመሳሳይ ከግምታዊ ዋጋ ውስጥ ያልተካተቱ የጦር መሳሪያዎች ማለትም ክላሽንኮቭ፤ የክላሽንኮቭ ካዝና፣ የብሬል ጥይቶች እንዲሁም ሽጉጦች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል፡፡
በቁጥጥር ስራው የጉምሩክ ባለሙያዎች፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የክልል የጸጥታ አካላትና የየአካባቢው ማህበረሰብ ሚና የጎላ እንደነበር ኮሚሽኑ አስታውቋል።