የብሄረሰብ አስተዳደሩ ምክር ቤት ጉባኤ በጀትና ሹመት በማጽደቅ ተጠናቀቀ

ሰቆጣ፣ ነሐሴ 16/2012 (ኢዜአ) የዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ለተያዘው የበጀት ዓመት የልማት ስራዎች ማስፈጸሚያ ከአንድ ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ብር በላይ እና ሹመት በማጽደቅ ትናንት ማምሻውን ተጠናቀቀ።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር መምሪያ ኃላፊ አቶ ኃይሉ ጥበቡ ለጉባኤው እንደገለጹት ለበጀት አመቱ ስራ ማስፈጸሚያ የተመደበው በጀት ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጻር በ383 ሚሊዮን ብር ብልጫ አለው።
የማስፈጸሚያው በጀት የሚሸፈነው ከአስተዳደሩ የውስጥ ገቢና ከክልሉ መንግስት ድጎማ መሆኑን አስረድተዋል።
የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ኃይሉ ሚሰው በበኩላቸው በየደረጃው ያለው አስፈፃሚ አካል የተመደበውን ውስን በጀት ቅድሚያ ለሚሰጣቸው የልማት ስራዎች በማዋል የህዝብ የልማት ጥያቄ መመለስ እንደሚገባው አሳስበዋል።
በዚህም የገቢ አሰባሰብ አሰራሩን በማሻሻል ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ ለማሳደግ በየደረጃው የሚገኙ የአስፈፃሚ አካላት መረባረብ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
በበጀት ዓመቱ የሚሰበሰበውን ገቢ ማሳካት በትኩረት የሚሰራበት ተግባር ነው ያሉት ደግሞ የብሄረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳዳሪ አቶ በሪሁን ኪዳነ ማርያም ናቸው።
ድህነትንና የስራ አጥነት ችግርን ለማቃለል የሚሰበሰበው ገቢ ዓይነተኛ አማራጭ በመሆኑ በየደረጃው ያሉ የአስፈፃሚ አካላት በቁርጠኝነት መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ተመልክቷል።
በዚህም የተሻለ ገቢ ለሚሰበስቡ ወረዳዎች የእውቅና እና የማበረታቻ ሽልማት ያለው ስርዓት እንደሚዘረጋ ተገልጿል።
የምክር ቤቱ ጉባኤ በበጀቱ፣ የዞኑ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ አብድረሃማን መኮንን ፣ የሲቪል ሰርቪስና ሰው ሃብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ እንደሻው ታረቀ ሆነው በቀረበው ሹሙት ላይ ተወያይቶ በማጽደቅ መረሃ ግብሩን ትናንት ማምሻውን አጠናቋል።