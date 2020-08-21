መንግሥት ሰላም ለማስጠበቅ እያካሄደ ያለው ሕግን የማስከበር ሥራ እንደሚደግፉ የደራ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ

ፍቼ፣ ነሐሴ 15/2ዐ12 (ኢዜአ) መንግሥት የኅብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ እየወሰደ ያለው ሕግን የማስከበር ሥራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚደግፉ መሆናቸውን በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን የደራ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ።
ከወረዳው 33 ቀበሌዎች የተውጣጡ የነዋሪዎች ተወካዮች የተሳተፉበት የሰላም ኮንፍረንስ በጉንዶ መስቀል ከተማ ተካሂዷል።
ከኮንፍረንሱ ተሳታፊዎች መካከል የሀገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ሲራጅ አቡበከር በአካባቢያቸው በተለያዩ ጊዜያት በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ የጥፋት ወንጀል እንደሚፈጸም ተናግረዋል።
በቅርቡ የአካባቢው ነዋሪዎች ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በመንግሥት በኩል የተወሰደው እርምጃ የእነሱም ፍላጐት መሆኑን ጠቁመው ይህንን በመደገፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
በተለይም አንዳንድ ግለሰቦች ከቆየው ባህልና ወግ ውጪ የሚያራምዱት ጥላቻና ዘረኝነትን እንዲቆም መታገል አለብን ብለዋል።
የወረዳው የሴቶች ተወካይ ወይዘሮ ገነሜ በሪ በበኩላቸው በአካባቢው የሕግ የበላይነት ባለመከበሩ የተደራጁ ግለሰቦች በመንግሥትና በነዋሪው ንብረት ላይ ውድመት እንደፈጸሙ ተናግረዋል።
መንግሥት ይህን እኩይ ተግባር ለማስቆም በቅርቡ የጀመረው ጥረት ለአካባቢው ሰላምና ፀጥታ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ በመደገፍ እንደሚያግዙ ገልጸዋል።
በተለይም በአካባቢው ከጦር መሣሪያ ዝውውር ጋር ያለውን ችግር በመለየት የወረዳውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ ትኩረት እንዲሰጠውም ጠቁመዋል።
በቅርቡም የሰውን ሕይወት በማጥፋት የሚታወቁ ሽፍቶችን በቁጥጥር ሥር በማዋል ለሕግ ለማቅረብ እየተደረገ ያለው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
የደራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ቦደና በተለያዩ ምክንያቶች በሕገወጥ መንገድ የጦር መሣሪያ በመታጠቅ ጫካ መሽጐ ያሉት ግለሰቦች በኅብረተሰቡ ላይ የፀጥታ ችግር ምንጭ ሆነው መቆየታቸውን አውስተዋል።
መንግሥት የችግሩን ሁኔታ በመለየት ወደ እርምጃ በመግባቱ በርካታ ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የሕግ የበላይነትን ለማስከበር የኅብረተሰቡ ድፍረት የተሞላበት የነቃ ተሳትፎ ወሳኝነት እንዳለው የገለጹት ደግሞ የዞኑ ፍትሕና ዐቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጐሹ ለገሠ ናቸው።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንዳሻው ብርሃኑ በበኩላቸው ኅብረተሰቡ በተደጋጋሚ ባነሳው ጥያቄ መሠረት የሕግ የበላይነትን ለማስከበር ወደ ተግባራዊ እርምጃ መገባቱን ተናግረዋል።
ኅብረተሰቡም ሕግን የማስከበር ሂደቱ ከግብ እንዲደርስም መረጃ በመስጠትና ሕገወጦችን ባለመተባበር ተሳትፎውን እንዲያጠናክር አሳስበዋል።
የፀጥታ አካላትም በወረዳው ያለውን ችግር ከሥር መሠረቱ ለመፍታት በማስተማርና በማነጽ ጭምር እንዲንቀሳቀሱም አስገንዝበዋል።
ለሁለት ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ትናንት በተጠናቀቀው የሰላም ኮንፍረንስ ከወረዳው የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ነጋዴዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና የአርሶ አደር ተወካዮች መሳተፋቸውን ሪፖርተራችን ከሥፍራው ዘግቧል።