ወጣቶች የሰላምና የአገር ልማት አቀንቃኞች ሊሆኑ እንደሚገባ ተጠቆመ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 15/20212 (ኢዜአ) ወጣቶች የሰላምና የአገር ልማት አቀንቃኞች እንጂ የአፍራሽ ኃይሎች መጠቀሚያ መሆን እንደሌለባቸው የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አሳሰበ።
የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ 17ኛውን የዓለም ወጣቶች ቀን አክብሯል።
በበዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የወጣቶች ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሕይወት ኃይሉ እንደገለጹት የወጣቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሀገር ሰላምና ብልፅግናን ማረጋገጥ ግድ ይላል።
በመሆኑም ወጣቶች ምንጊዜም ለሰላምና የአገር ልማት መቆም እንጂ ለአፍራሽ ኃይሎች መጠቀሚያ መሆን እንደሌለባቸውም አሳስበዋል።
በመንግሥት በኩል የወጣቱን ሁለንተናዊ ተሳትፎ መጨመር የሚያስችል የ10 ዓመት ዕቅድ ማዘጋጀቱንም ሚኒስትር ዴኤታዋ ገልጸዋል።
በዕቅዱ የወጣቶች ትብብር፣ የስብዕና ልማት ግንባታና የትውልድ ግንባታን የሚያጠናክሩ ክንውኖች ተካተውበታል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ በበኩላቸው ወጣቱ ከበጎ ፈቃድ ተሳትፎው በተጨማሪ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥም እየሰራን ነው ብለዋል።
በቀጣይም በየጊዜው በሚወጡ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ውሳኔ ሰጭነትን በሚጠይቁ ጉዳዮች ላይ ተሳትፏችውን ለማጠናከር እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ወጣቶች ማኅበር ፀሐፊ ወጣት ይሁኔ መሀመድ ደግሞ ወጣቱ የራሱን ሚና እንዲጫወት መንግሥትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ለሰላም መስፈን ቅድሚያ ሰጥተው መልካም አስተዳደርና ፍትህ እንዲሰፍን በትኩረት እንዲሰሩ ጠይቋል።
አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ወጣቱን ከማናቆር ይልቅ ትብብርን፣ ሰላምን፣ አንድነትንና አብሮነትን የሚያጠናክሩ ቅን እሳቤዎችን ማስተማር አለባቸው ብሏል።
ዓለም አቀፉ የወጣቶች ቀን በኢትዮጵያ በየዓመቱ ነሐሴ 12 የሚከበር ሲሆን ዘንድሮም ለ17ኛ ጊዜ “የወጣቶች ተሳትፎ ለኢትዮጵያ ብልፅግና” በሚል መሪ ሐሳብ ተከብሯል።