በባሌ ህዝብ ላይ አስጸያፊ ድርጊት የፈጸሙ አካላት ተገቢውን ፍርድ ያገኛሉ…አቶ ሽመልስ አብዲሳ

ሮቤ፣ ነሐሴ 15/2012(ኢዜአ) በባሌ ህዝብ ላይ አስጸያፊ ድርጊት የፈጸሙ አካላትን ለፍርድ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡ የጀመረውን ተሳትፎ እንዲያጠናክር የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አሳሰቡ
ፕሬዝዳንቱ በዞኑ በጸረ-ሰላም ኃይሎች በደረሰው ጥፋትና ዘላቂ ሰላምን በማስፈን ጉዳይ ከነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል።
በውይይት መድረኩ ላይ ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩት በዞኑና በሮቤ ከተማ የተከሰተው ችግር ህዝቡን የማይወክል ከመሆኑም ባለፈ የተጀመረውን ልማት በማደናቀፍ የህዝቡን ተጠቃሚነት የሚጎዳ በመሆኑ አጥፊዎችን ለህግ በማቅረቡ በኩል የህዝቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው።
“በተለይም በአጋርፋና በሃምቤቱ የተፈጸመው ተግባር አስፀያፊና ህዝቡን አንገት ያስደፋ በመሆኑ የጠፋውን የመንግስትና የግል ተቋማት መልሶ በመገንባት መደበኛ አገልግሎት እንዲጀምር ማስቻል ከባሌ ህዝብ ይጠበቃል” ብለዋል።
“ህዝቡ በክፉም በደጉም ጊዜ አብሮ የኖረ፣ ችግርንም በአንድነት የተጋፈጠ አንዱ ለሌላው እንደ መከታና ጋሻ በመሆን የሚታወቅ ኩሩ ባህል ያለው ህዝብ ነው” ብለዋል።
የፌዴራሉና የክልሉ መንግስት ህዝቡን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ከፍትኛ በጀት መድበው እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል።
“የባሌና የባሌ ወረዳዎች ህዝብ ይኸንን ተገንዝበው በልማቱ የነበረውን ቁጭት ለማካካስ ከመንግስት ጎን በመሆን ሰላምን ማስፈንና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ አለበት” ብለዋል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሐኪም አልዪ በበኩላቸው “በአጋርፋ፣ ሃምቤልቱና ሌሎች የዞኑ ከተሞች የተፈጠረው አስነዋሪ ተግባር እንዳይደገም ህብረተሰቡ ጥፋተኞችን ለጸጥታ አካላት አሳልፎ መስጠት አለበት” ብለዋል።
“የህዝቡን የዘመናት የልማት ጥያቄ ለመመለስ በዶሎ፣ ወልመልና ጨርጨር ላይ ከአንድ ቢሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የመስኖ ፕሮጀክት እየተገነባ ነው” ያሉት ዋና አስተዳዳሪው፤ ከአጋርፋ ጎቤሳ፣ ከግኒር ጎሮ ፣ ሶፍ ኡመር መልካ ኦዳ የአስፋልት መንገድ ግንባታ እየተከናወነ መሆኑንም አስታውሰዋል።
“ይኸ ልማት ከግብ የሚደርሰው አስተማማኝ ሰላም ሲኖር በመሆኑ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር በመሆን የህግ የበላይነት እንዲከበር መስራት ይጠበቅበታል” ብለዋል።
የሮቤ ከተማ ከንቲባ አቶ ገዛከኝ ደጀኔ በአሁኑ ወቅት በሮቤ ከተማ አስተማማኝ ሰላም መስፈኑን ጠቅሰው “የጥፋት ኃይሎች መሸሸጊያ እንዳይኖራቸው የከተማው ህዝብ ከመስተዳድሩና ከጸጥታ አካላት ጋር በትብብር መስራት ይኖርበታል” ብለዋል።
የአጋርፋ ወረዳ ነዋሪና የውይይቱ ተካፋይ አቶ ጣፋ ኤጄሬ በበኩላቸው በጥፋቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የመንግስት ተቋማትና የግለሰብ ቤቶችን ለመጠገን እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰው “በዋናነት ለሰላም መስፈንና የህግ የበላይነትን ለማስፈን ጠንክረን እንሰራለን” ብለዋል።