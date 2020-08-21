ሁለት ተቋማት ከ600 ሺህ ዶላር በላይ ግምት ያለው የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 15/2012 (ኢዜአ) የኢትዮ አሜሪካ ዶክተሮች ግሩፕና ኢልስሜድ ሄልዝኬር ሶሊዩሽን 630 ሺህ ዶላር ግምት ያላቸው የኮቪድ-19 የሕክምና ግብአቶችና የመከላከያ ቁሳቁሶችን ለገሱ።
ኢልስሜድ የተሰኘው የግል ኩባንያ 330 ሺህ ዶላር የሚያወጡ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛዎች፣ የሕፃናት የሕክምና አልጋና የመተንፈሻ መሣሪያዎችን ድጋፍ አድርጓል።
የኢትዮ አሜሪካ ዶክተሮች ግሩፕ ደግሞ 300 ሺህ ዶላር የሚያወጡ ለጽኑ ሕሙማን የሚያስፈልጉ የሕክምና ግብዓቶችን ድጋፍ አድርገዋል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ኮቪድ-19ን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ተቋማትና ግለሰቦች እያደረጉት ስላለው ድጋፍ አመስግነዋል።
በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በሀሳብና በገንዘብ እንዲሁም በዕውቀት እያደረጉት ያለው ድጋፍ የሚደነቅ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በዛሬው ዕለት ድጋፍ ያደረጉ ተቋማትም በጤናው ዘርፍ ከዚህ ቀደም ድጋፍ እያደረጉ ካሉት ድጋፍ በተጨማሪ መሆኑን አስታውሰዋል።
በኢትዮ አሜሪካ የሚገኙ የሕክምና ባለሙያዎች ቡድን በአገሪቱ 300 አልጋ ያለውና 110 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ሆስፒታል በመገንባት ላይ መሆናቸውን አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ ቫይረሱ ከተከሰተ በኋላ ለሕክምና ባለሙያዎች በቴክኖሎጂ የታገዘ ሥልጠና በመስጠት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ መቆየታቸውም ተገልጿል።
እነዚህና መሰል ተቋማት ኮቪድ-19 ወረርሽኝ እስኪያበቃ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ዶክተር ሊያ ጠይቀዋል።
ተቋማቱ በበኩላቸው ቫይረሱ በአገሪቱ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ በገንዘብም ይሁን በሥልጠና ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ አረጋግጠዋል።
የኢልስሜድ ኩባንያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ዳዊት ኃይሉ በበኩላቸው፤ “ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዙ ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር እገዛችንን የምናሳይበት ጊዜ በመሆኑ ከእሥራኤል ከዋናው መሥሪያ ቤት የተላኩልንን የሕፃናት አልጋዎች፣ ኢንፊውዥን ፓምፖች፣ የኤን95 ማስኮች በስጦታ አበርክተናል” ብለዋል።
የኢትዮ አሜሪካ ዶክተሮች ግሩፕ ተወካይ ዶክተር ኤፍሬም ሰንበታ እንደተናገሩት በኮቪድ-19 ዙሪያ ለጤና ባለሙያዎች የሚያግዙ ቁሳቁሶችን ለጤና ሚኒስቴር ማስረከባቸውን ገልጸዋል።
ዶክተር ኤፍሬም አያይዘውም ለኢትዮጵያዉያን ሐኪሞች በኮቪድ-19 ዙሪያ18 ልዩልዩ ሥልጠናዎች በኢንተርኔት በኩል መሰጠታቸውን ገልጸዋል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ድጋፍ ላደረጉት ተቋማት የዕውቅና የምስክር ወረቀት ሰጥተዋል።