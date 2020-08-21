በኦሮሚያ ክልል በተያዘው የምርት ዘመን ከ191 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይጠበቃል

አዳባ፣ ነሐሴ 15/2012 ( ኢዜአ )በኦሮሚያ ክልል በተያዘው የምረት ዘመን ከ191 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ቢሮ ገለጸ።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ቢሮ ኃላፊዎችና የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በዶዶላና አዳባ ወረዳዎች በቢራ ገብስና በስንዴ የለማውን የአርሶ አደሩን ማሳ ዛሬ ጎብኝተዋል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት በተያዘው የምርት ዘመን በዋና ዋና ሰብሎች ብቻ ከ191 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ለማምረት እየሰራን ነው።
በዚህም ከ6 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዋና ዋና ሰብሎች መሸፈኑን የገለጹት ምክትል ኃላፊው፤ ከዚህ ውስጥ ከ2 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚሆነው በቢራ ገብስ፣ በፋብሪካ ስንዴና በጤፍ በመስመርና በኩታ ገጠም መዘራቱን ተናግረዋል።
ሰብሉም በብጫ ዋግ፣ በተባይና በአረም እንዳይጎዳም ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎች ለአርሶ አደሩ በወቅቱ መድረሳቸውንና ስርጭት እየተካሄደ መሆኑንም አስረድተዋል።
የምዕራብ አርሲ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ በሪሶ ቲቤሶ በበኩላቸው በዞኑ በዘር ከተሸፈነው 350 ሺህ ሄክታር ውስጥ በቢራ ገብስና በፋብሪካ ስንዴ የተሸፈነው 221 ሺህ ሄክታር መሆኑን ገልጸዋል።
ከሰብሉም 65 በመቶ የሚሆነው በሜካናይዜሽንና በቴክኖሎጂ በመታገዝ በኩታ ገጠም የተዘራ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው በአሁኑ ወቅት ዝናብ በመብዛቱ የብጫ ዋግ ምልክት ስለታየ የኬሚካል ርጭት እያካሄዱ መሆኑን ተናግረዋል።
የቢራ ገብስና የስንዴ ማሳውን የጎበኙት የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም በምዕራብ አርሲ ዞን በዋና ዋና ሰብሎች የሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂ ተግባራዊ በመደረጉ የተሻለ ውጤት መታየቱን ተናግረዋል።
ይሔም በተለይም አርሶ አደሩ ከብቅል ፋብሪካዎችና ከግብርና ምርምሮች ጋር ውል ገብቶ ገበያ ተኮር የሆነ የቢራ ገብስና የፋብሪካ ስንዴ በስፋት እንዲያመርት የሚያስችል መሆኑንም አመልክተዋል።
“አርሶ አደሩ የሚያመርተውን ምርት ጥራትና ተፈላጊነቱን ለመጠበቅ የሚያስችል የውል ስምምነት ከመሆኑም ባለፈ የገበያ ችግር እንዳይገጥማቸው የሚያደርግ ነው” ብለዋል።
ማሳቸው በልዑካን ቡድኑ ከተጎበኘላቸው የአዳባ ወረዳ አርሶ አደር መካከል አርሶ አደር ድሪባ ገመዳ ከሌሎች አርሶ አደሮች ጋር በኩታ ገጠም በመደራጀት ስንዴና የቢራ ገብስ እያለሙ መሆኑን ጠቅሰው፤ አምና በነፍስ ወከፍ በሄክታር 40 ኩንታል ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
በዘንድሮ ዓመትም ከሲናና ግብርና ምርምር ጋር ውል በመግባት የስንዴ ምርጥ ዘር እያባዙ መሆኑንና ከአምናው የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁም ተናግረዋል።
በክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራው ልዑክ ጉብኝቱን ቀጥሎ በባሌ ዞን አጋርፋ ከተማ በመገኘት በመንግስት ተቋማት ላይ የደረሰውን ውድመትና መልሶ ለመገንባት እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ተመልክቷል።
ፕሬዝዳንቱ ንብረቱን ያወደሙት የአካባቢው ህብረተሰብ ልጆች በመሆናቸው ተቋማቱን በፍጥነት መልሰው በመገንባት አገልግሎት እንዲያስጀምሩ አሳስበዋል።
ልዑኩ ጉብኝቱን ቀጥሎ ዛሬ ከሰዓት ከባሌ ሮቤና አካባቢዋ ማህበረሰብ ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል።