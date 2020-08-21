በሸዋሮቢት ከተማ 61 ሕገወጥ ቤቶች እንዲፈርሱ ተደረገ

ደብረ ብርሃን፣ ነሐሴ13/ 2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋ ሮቢት ከተማ በሕገወጥ መንገድ የተገነቡ 61 ቤቶች እንዲፈርሱ መደረጉን የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀ።
የአስተዳደሩ ዋና ከንቲባ አቶ አካሉ ወንድሙ ለኢዜአ እንደገለጹት በቤቶቹ ግንባታ አለአግባብ ተይዞ የነበረ 60 ሄክታር መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተደርጓል።
ከኅብረተሰቡ በቀረበ ጥያቄ መሠረት መሬቱ በሕገወጥ መንገድ እንደተያዘ ተረጋግጦ በቦታው የተገነቡ ቤቶች እንዲፈርሱ መደረጉን አመልክተው አርሶ አደሩን በጥቂት ገንዘብ በማታለል በሚያፈናቅሉ ደላሎችና ሕገወጦች ላይም የተጠናከረ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቀዋል።
በከተማዋ በጥናት በተለዩ አካባቢዎች በሕገወጥ ወረራ የተያዘ ከ30 ሄክታር በላይ መሬት ለማስመለስ እየተሰራ መሆኑን አቶ አካሉ አስረድተዋል።
ለግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ተብሎ የተሰጠና ግንባታ ሳይካሄድበት ለዓመታት ታጥሮ የተቀመጠ ሦስት ሄክታር ቦታም ወደ መሬት ባንክ መግባቱንም ጠቅሰዋል።
የከተማዋ ነዋሪ አቶ አበበ ሽፈራው “የከተማ አስተዳደሩ በሕገወጦች ላይ የጀመረውን የሕግ የማስከበር ሥራ አጠናክሮ መቀጠል አለበት” ብለዋል።
በሕገወጥ የመሬት ወረራ ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላችንን ድጋፍ እንደሚያደርጉ የገለጹት ደግሞ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ መሀመድ ኢብራሂም ናቸው።