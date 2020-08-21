በአማራ ክልል ኮሮናን ለመከላከል በተካሄደ የንቅናቄ ዘመቻ ከዕቅድ በላይ የምርመራ ስራ ተከናወነ

ባህርዳር፣ ነሃሴ15/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ኮሮናን ለመከላከል እንዲያግዝ በተካሄደ የንቅናቄ ዘመቻ ከ55 ሺህ 700 በላይ ሰዎችን ናሙና በመመርመር ከዕቅድ በላይ ማከናወን መቻሉን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ በመምጣቱ የንቅናቄ ዘመቻውን ማካሄድ አስፈልጓል።
በዚህም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከነሐሴ 01/2012 ዓ.ም ጀምሮ የቀጠለው በክልሉ ተግባራዊ ለማድረግ በ15 ቀናት ውስጥ ሶስት ሚሊዮን 700 ሺህ ቤቶችን ተደራሽ ለማድረግና 50 ሺህ 50 የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመመርመር ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል።
ምርመራውን ለማቀለጠፍም የመመርመሪያ ቁሳቁሶችን ከፌዴራል ጤና ሚኒስቴርና የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በማስመጣት ስራወን ለሁሉም ወረዳዎች ማዳረስ መቻሉን ተናግረዋል።
ባለፉት 13 ቀናት ብቻ 55 ሺህ 776 ሰዎችን ናሙ ተወስዶ ምርመራ መካሄዱንና ይህም አፈጻጸም ቀሪ ቀናት እያሉ ከዕቅድ በላይ መከናወኑን ዶክተር መልካሙ አስታውቀዋል።
ከተመረመሩ ውስጥም 916 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው በመሆኑ ወደ ህክምና ማዕከላት ገብተው ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ እየተደረገ ነው ብለዋል።
በንቅናቄ ዘመቻው በተካሄደው የአሰሳና ቅኝት ስራም አንድ ሚሊዮን 900ሺህ ቤቶችን ተደራሽ በማድረግ ለ6 ሚሊዮን 300ሺህ ሰዎች ስለኮሮና መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች ጥንቃቄ ትምህርት መሰጠቱን አስረድተዋል።
በአሰሳና ቅኝት ወቅትም 7ሺህ 351 ሰዎች የመተንፈሻ አካል ችግር እንዳለባቸው በመረጋገጡ ወደ ለይቶ ማቆያ በማስገባት ምርመራ ማካሄድ መቻሉንም አመልክተዋል።
ከእቅድ በላይ ቀድሞ መፈጸም ለማቻሉም እስከ ታች ድረስ ያለው አመራር ስራውን በቁርጠኝነት ርብርብ በማድረጉ የመጣ ውጤት ነው ብለዋል።
የኃይማኖት አባቶች፣ መገና ብዙሃን እና ህበረተሰቡ የችግሩ አሳሳቢነት ተገንዝበው ለምርመራው ስራ መሳካት ያሳዩት ተሳትፎ ለዘመቻው ስኬት ድርሻቸው የጎላ እንደነበርም ዶክተር መልካሙ ጠቅሰዋል።
የተገኘው ውጤት በሽታው እየተስፋፋ መምጣቱን ስለሚያመልክት የዘመቻ ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንዲደግፉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በክልሉ እስካሁን አንድ ሺህ 556 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው 608 ማገገማቸውንና የ12 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተወስቷል።
የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም በክልሉ በተደራጁ 15 የህክምና ማዕከላት ተገቢውን የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝም ተመልክቷል።