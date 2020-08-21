የቤቶች ኮርፖሬሽን በመዲናዋ ለሚያስገነባው ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ስምምነት ተፈራረመ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 15/2012(ኢዜአ) የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በመዲናዋ ለሚያስገነባው ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ግንባታውን ከሚያከናውኑ የኮንስትራክሽን ተቋራጮች ጋር ስምምነት ተፈራረመ።
የመኖሪያ ቤቶቹ ግንባታ የሚከናወነው በአዲስ አበባ ገርጂ አካባቢ በ3 ሄክታር መሬት ላይ ሲሆን በ18 ወራት ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ ይጠናቀቃል ተብሏል።
የመኖሪያ መንደሮቹን የግንባታ ስምምነት የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ከአንድ ከአገር በቀል እና ሁለት የውጭ የኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጮች ጋር ተፈራርመዋል።
ግንባታው አዲስ የግንባታ ቴክኖሎጂ አሠራርን የሚከተል ሲሆን 3 ቢሊየን ብር ወጭ የሚደረግበት መሆኑም ታውቋል።
የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ረሻድ ከማል እንደገለጹት በመደበኛውና በተለመደው የግንባታ ሂደት ብቻ የታቀደውን ለማሳካት አዳጋች ነው።
በመሆኑም ዘመናዊ እና በቴክኖሎጂ የታገዘ አሠራር በመከተል በከፍተኛ ጥራትና በአጭር ጊዜ ውስጥ ግንባታውን ለማከናወን ይህን አሠራር መከተል ግድ ሆኗል ብለዋል።
የመኖሪያ መንደሩ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ የቤት አቅርቦት ችግርን ለማሻሻል አስተዋጽኦ እንዳለውም ጠቅሰዋል።
በፕሮጀክቱ ግንባታ በሥራው በቀጥታ ተሳታፊ ለሚሆኑ 7 ሺህ 500 ዜጎች እንዲሁም ከሳይት ውጪ ለ5 መቶ ዜጎች የሥራ እድል የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል ።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ወይዘሮ ደሚቱ አምቢሳ በበኩላቸው፣ ኮርፖሬሽኑ ከሁለት ዓመታት ወዲህ ባደረገው ሪፎርም እያስመዘገበ ያለው ለውጥ የሚደነቅ ነው ብለዋል።
የሚገነባው መኖሪያ መንደር 510 ቤቶችን እንደሚይዝ የገለጹት ሚኒስትሯ በከተሞች የመሬት አጠቃቀም ለማሻሻል ለሚሰራው ስራ ጥሩ ማሳያ ነው ብለዋል።
አዲስ የቤት ግንባታ ቴክኖሎጂ ላይ ለ11 ወራት ጊዜ የተለያዩ የዲዛይን ማሻሻያዎች እና ምክክሮች እንደተደረጉበት የገለጹት ደግሞ የኦቪድ ኮንስትራክሽን ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ታደሰ ናቸው።
ድርጅታቸው በሽርክና ከሚሰሩ የስራ ተቋራጮች ጋር ዘመናዊ አሰራርን በመከተል የቤቶቹን ግንባታ በተባለለት ጊዜ በጥራት ሰርቶ አንደሚያስረክብ ገልጸዋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብረሃም በላይ እንዳሉት የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ በመንግስት ስራና በሃላፊዎች ተነሳሽነትና ደህንነት ላይ የሚኖረው አወንታዊ ሚና የላቀ ነው።
በግንባታ ቴክኖሎጂዎች በመታገዝ የሚደረገው ጅማሮ የሚበረታታ በመሆኑ ሚኒስቴሩ ከግሉ ዘርፍ ጋር በቅርበት ይሰራል ብለዋል።