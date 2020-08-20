”በአመራር መቀያየር የሚቀዛቀዝ ሥራ አይኖርም’ … ምክትል ከንቲባ አዳነች

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 14/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአመራር መቀያየር የሚቀዛቀዝ ሥራ እንደማይኖር አዲሷ የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ዛሬ ተናገሩ ።
ምክትል ከንቲባዋ ዛሬ እንዳሉት የመዲናዋን ነዋሪዎች ጥያቄዎች ለመመለስ አመራሩ ያለ ዕረፍት መስራት አለበት።
አዲስ ተሿሚዎቹ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ ከከተማዋ ካቢኔ አባላትና ከክፍለ ከተማ ስራ አስፈፃሚዎች ጋር ትውውቅ አድርገዋል።
በመድረኩ በቀጣይ ሁለት ወራት በመዲናዋ በትኩረት በሚሰሩ ጉዳዮች ዙሪያ ከአመራሮች ጋር በመወያየት አቅጣጫ ተቀምጧል።
ምክትል ከንቲባዋ አመራሩ ከተማዋን ለማገልገል ጊዜና ጉልበቱን ሳይቆጥብ እንዲሰራ አሳስበዋል ።
በአመራር መቀያየር በአገልግሎት አስጣጥም ሆነ በልማት ሥራዎች አፈጻጸም ክፍተት መፈጠር የለበትም ብለዋል።
በአስተዳደሩ በሚካሄዱ የኮቪድ -19 ወረርሽኝን መከላከል፣ የተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ በተለይም የመሬት ምዝገባና የአርሶ አደር ይዞታ ማረጋገጫ መስጠት እንዲተኮርባቸው አስገንዝበዋል።
የገቢ አሰባሰብ፣ የስራ እድል ፈጠራ፣ የልማት ፕሮጀክቶችን ግንባታ ማከናወን የአስተዳደሩ የትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸውን ወይዘሮ አዳነች ተናግረዋል።
”አገልግሎት አሰጣጣችን የህዝብን እርካታ መሰረት ያደረገና ከሌብነት የፀዳ መሆን አለበት” ብለዋል።
የሰላም እና ፀጥታ ስራዎችም ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ እንዲከናወኑ ምክትል ከንቲባዋ ገልጸዋል።
የከተማ ግብርናና የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መጠናከር እንደሚገባቸውም አሳስበዋል።
አቶ ጃንጥራር በበኩላቸው አመራሩ በከተማዋ እየታየ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ኢኮኖሚያዊ ተዕፅኖ በመረዳት ለመከላከል ሥራ ትኩረት መስጠት አለበት ብለዋል።
የአመራሩ አፈጻጸም ህዝብንና አገርን እንዲታደግም አስገንዝበዋል።
በቀጣይ ትምህርት ቤቶች ሊከፈቱ ስለሚችሉ ኮቪድ 19ን በመከላከል ላይ ያተኮረ ዝግጅት እንዲደረግ አቶ ጃንጥራር አመልክተዋል።
መድረኩ ከመዲናዋ ነዋሪዎች ጋር እንደሚቀጥልም ተገልጿል።
አዲስ አበባን ለመምራት የመጀመሪያዋ ሴት እንደሆኑ የተነገረላቸው ወይዘሮ አዳነች ፤ ከኢንጂነር ታከለ ዑማ ኃላፊነቱን የተረከቡት በዚህ ሳምንት ነበር።