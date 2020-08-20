በእነ ጃዋር መሐመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ ምስክሮችን ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ

አዲስ አበባ ነሐሴ 14/2012 (ኢዜአ) ፍርድ ቤቱ በወንጀል ጉዳይ በተጠረጠሩት እነ ጃዋር መሐመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት ለሰኞ ነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ።
ተጠርጣሪዎቹ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል።
በቀዳሚ ምርመራ መዝገብ አቶ ጃዋርን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ያሉ ሲሆን፤ በኮቪድ-19 ምክንያት ስድስት ተጠርጣሪዎች ሳይቀርቡ ቀርተዋል።
በቀረቡት ስምንት ተጠርጣሪዎች ላይ የቀዳሚ ምርመራ የዐቃቤ ሕግ ሁለት ምስክሮች ዛሬ ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል።
ችሎቱ ባለፈው የተሰጠውን ትዕዛዝ ስለመፈጸሙ ግራ ቀኙን ያዳመጠ ሲሆን 1ኛ ተጠርጣሪ አቶ ጃዋር ከባለቤታቸውና ከልጃቸው ጋር በቪዲዮ ኮንፈረንስ መገናኘት መቻላቸውን አረጋግጧል።
የፌዴራል ፖሊስ የአራት ተጠርጣሪዎችን የኮቪድ-19 የምርመራ ውጤት ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አቅርቧል።
በዚህም አቶ ጃዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሃምዛ አዳነ እና አቶ ሸምሰዲን ጠሐ የተባሉት ተጠርጣሪዎች ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው ተረጋግጧል።
1ኛ ተጠርጣሪ የጤና ችግር እንዳጋጠማቸው በመግለጽ፤ “በማላውቀው ሃኪም መታየት ስለሚያሰጋኝ በግል ሃኪም እንድታይ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ይስጥልኝ” ሲሉ ጠይቀዋል።
ከጠበቆች ጋር ለመገናኘት ካሜራ የተገጠመበት ስፍራ ተቀይሮ ሌላ መዘጋጀቱንና ስፍራውም ለመነጋገር እንደሚያስችል ከጠበቃቸው ጋር በመሆን እንዳዩ አስረድተዋል።
ጠበቆችም ይህንን ቢያረጋግጡም ከደንበኞቻቸው ጋር ለመነጋገር የሚያስችል በቂ ጊዜ እንዳልነበራቸው ተናግረዋል።
የፌዴራል ፖሊስ በበኩሉ ለችሎቱ እንዳስረዳው፤ ካሜራ ያለበት ስፍራ የተዘጋጀው ለጠበቆችና ለደንበኞቻቸው ሳይሆን ቤተ መጽሐፍት ስለሆነ ነው ብሏል።
በፍርድ ቤቱ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ጠበቆችና ተጠርጣሪዎች የሚገናኙበት ሌላ ስፍራ ማዘጋጀቱን ገልጿል።
ጠበቆችና ተጠርጣሪዎች እንደተገናኙም ገልጿል። ይህንን ከመዝገብ ማረጋገጥ እንደሚቻልም አስረድቷል።
የተጠርጣሪዎችን ሰብዓዊ መብት የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት ያስረዳው ፖሊስ፤ ተጠርጣሪዎች የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት ደረጃውን የጠበቀ ሪፈራል ሆስፒታል መኖሩንም ገልጿል።
ዐቃቤ ሕግ በበኩሉ 1ኛ ተጠርጣሪ ህክምና እንዲያገኙ በጠየቁበት ዕለት ተፈቅዶ እንደነበር አስታውሶ፤ ‘የግል ሐኪም ስልክ የለኝም’ ማለታቸውን ለችሎቱ አስረድቷል።
ግራ ቀኙን ያደመጠው ችሎቱ 1ኛ ተጠርጣሪ ከሃኪማቸው ጋር እንዲገናኙ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
የተጠርጣሪዎችና የጠበቆች ግንኙነትን በተመለከተም የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲፈጸም ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን፤ ትዕዛዙ ካልተፈጸመ ፍርድ ቤቱ እርምጃ እንደሚወስድ አሳስቧል።
ይህ ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋላ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮች የተሰማ ሲሆን በዕለቱ ሁለት ምስክሮች ቃላቸውን ሰጥተዋል።
ችሎቱ የምስክሮቹ ቃል ወደ ኮምፒውተር ተገልብጦ ከመዝገብ ጋር እንዲያያዝ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ቀሪ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት፣ የተጠርጣሪዎችና የዐቃቤ ሕግ አቤቱታ ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት ለነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል።