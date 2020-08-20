በሻሸመኔና አካባቢዋ የተፈጠረው ችግር ህብረተሰቡንና ወጣቱን አይወክልም – ነዋሪዎች

ሻሸመኔ፣ ነሐሴ 14/2012 (ኢዜአ ) በሻሸመኔና አካባቢዋ የተፈጠረው ችግር ህብረተሰቡንና ወጣቱን የማይወክል መሆኑን የከተማዋና ምዕራብ አርሲ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ በአካባቢው ሰላም ቀጣይነትና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ተወያይተዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል የሻላ ወረዳ የኃይማኖት አባት ሼኸ ቡሽራ ኡኮሌ “ በዞኑ ከሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብረን የምንኖር ከመሆኑም ባለፈ፤ በደም የተሳሰርንና የተዋለድን አንድ ህዝብ ነን” ብለዋል።
በወረዳው ብሔርን ለይቶ በተፈጸመ ጥቃት ቤትና ንብረት የወደመ መሆኑን የገለጹት ሼኸ ቡሽራ፤ “ጥፋቱ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተቃጣ አስነዋሪ ተግባር ነውም” ብለዋል።
“በዚህም የአካባቢው ህብረተሰብና የሀገር ሽማግሌዎች የተጎዱትን ከማስጠለል፣ ምግብና አልባሳትን ከማቅረብ ባለፈ 56 ቤቶችን በተሻለ ደረጃ በመገንባት ለተጎጂዎች አስረክበን ቋሚ ኑሮዋቸውን እንዲጀምሩ አድርገናል” ብለዋል።
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪ ሀጂ ሀሰን ቱሪ በከተማዋ የተፈጠረው ችግርና የደረሰው የንብረት ውድመት የከተማዋን ወጣቶችና ህብረተሰቡን የማይወክል ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
“በጥፋቱም የደረሰውን ውድመት መልሰን ለመተካት ከመስተዳደሩ ጋር ከመስራት ባለፈ ተጎጂዎችን ከደረሰባቸው ሀዘንና ጉዳት እንዲያገግሙ ከጎናቸው ሆነን እያገዝናቸው ነው” ብለዋል።
“በአፍራሽ ኃይሎች የቴሌቭዥንና የሌሎች ሚዲያዎች ቅስቀሳ የደረሰው ጉዳት እንዳይደገም አሁንም ከጸጥታ ኃይሎችና ከመንግስት ጎን ሆነን መስራት ይጠበቅብናል” ብለዋል።
የምዕራብ አርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ቡኖ በበኩላቸው “በዞኑ ጉዳት ከደረሰባቸው 224 የንግድ ተቋማትና መኖሪያ ቤቶች ውስጥ 180 የሚሆኑት ጥገና ተደርጎላቸዋል፤ የፈረሱትንም መልሰን በተሻለ ደረጃ በመገንባት ለተጎጂዎች አስረክበናል” ብለዋል።
በአርሲ ነገሌ፣ አዳባ፣ ዶዶላ፣ ሻላና ቆሬ አካባቢዎች የወደሙትን ንብረቶች የመተካት ስራም ሙሉ በሙሉ በህዝቡ ተሳትፎ እየተከናወነ መሆኑን አመልክተዋል።
በዞኑ በተፈጠረው ሁከትና ግርግር የተሳተፉ 1 ሺህ 280 ሰዎችም በቁጥጥር ሰር መዋላቸውን ጠቅሰው፤ ከእነዚህ ውስጥ ማስረጃ የተገኘባቸው 580 የሚሆኑት ፍርድ ቤት ቀርበው ክስ እንደተመሰረተባቸውም ተናግረዋል።
በዞኑ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ህዝቡና የጸጥታ አካላት ከመቼውም ጊዜ በተሻለ መልኩ በቅንጅት እየሰሩ መሆኑንም አመልክተዋል ዋና አስተዳዳሪው።
የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ አቶ ጉታ ለቾሬ በበኩላቸው የሻሸመኔ ከተማ ህዝብ በፍቅር በአንድነትና በመተሳሰብ አብሮ የኖረ መሆኑን ተናግረዋል።
በጥፋቱ የተሳተፉ አካላትን ለህግ ከማቅረብ ባለፈም በከተማው የወደሙ ንብረቶችን መልሶ የመገንባቱ ስራ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
በአካባቢው የተፈጠረው ችግር በምንም መልኩ የሻሸመኔን እና የምዕራብ አርሲን ህዝብ የማይወክል መሆኑን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው።
በዞኑና በሻሸመኔ ከተማ ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም በህዝቡና በአመራሩ መካከል የታየው ቅንጅትና ህብረት የሚደነቅና ለሌሎች አካባቢዎችም አርአያ መሆኑንም ተናግረዋል።
በቀጣይነትም አስተማማኝ ሰላምና የህግ የበላይነትን ለማስፈን ህዝቡ በመልሶ ማቋቋሙ ያሳየውን ህብረት በዚህም በመድገም አጥፊዎች የእጃቸውን እንዲያገኙም ከመንግሰት ጎን መቆም እንዳለበት አሳስበዋል።