በቀጣዩ ዓመት በኦሮሚያ ክልል 84 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይገነባሉ

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 14/2012(ኢዜአ) የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በቀጣዩ ዓመት 84 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እንደሚገነባ ተገለጸ፡፡
በክልሉ 40 ልዩ ትምህርት ቤቶችም እንደሚከፈቱ ተጠቅሷል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኦሮሚያ ክልል የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ዛሬ እንደተናገሩት የክልሉ መንግስት ትምህርት ቤቶቹን ለመገንባት አንድ ቢሊዮን ብር በጀት መድቧል፡፡
የክልሉ መንግስት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሰጠው ትኩረት የሚገነቡት ትምህርት ቤቶችን ግንባታቸው ከአንድ ዓመት ባልበለጠ ጊዜ እንደሚጠናቀቅም ገልጸዋል፡፡
በክልሉ ሁሉም ዞኖች የሚገነቡት ትምህርት ቤቶች ለአገልግሎት ሲበቁ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሽፋንን ያሻሽላሉ ብለዋል፡፡
በቀጣዩ የትምህርት ዘመን በክልሉ የተለየ ተሰጥኦና ችሎታ ያላቸውን ተማሪዎች ብቻ የሚያስተምሩ 40 ”ልዩ” ትምህርት ቤቶች እንደሚከፈቱም አቶ አዲሱ አስታውቀዋል፡፡
ትምህርት ቤቶቹ ከስምንተኛ ወደ ዘጠነኛ ክፍል የሚዛወሩ ተማሪዎችን እንደሚቀበሉ አስረድተዋል፡፡
ክልሉ በቀጣዩ ዓመት ሰባት አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡