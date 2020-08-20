ቢሮው በተያዘው የክረምት ወቅት አንድ ሚሊዮን አጋዥ መጻህፍትን ለማሰብስብ እየሰራ ነው

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 14/2012( ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ በተያዘው ክረምት ወቅት አንድ ሚሊዮን አጋዥ መጻህፍትን ከተለያዩ አካላት ለማሰብሰብ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ፡፡
መጻህፍቱ ” የአዲስ ዓመት ስጦታ፣ ለአዲሱ ትውልድ ” በሚል መሪ ቃል እየተሰበሰበ ሲሆን ለትምህርት ቤቶችና ለህዝብ ቤተ-መጻህፍት አገልግሎት ይውላሉ ተብሏል፡፡
ቢሮው ዛሬ ከተለያዩ አካላት የተሰባሰቡ 400 ሺህ መጻህፍትን በስጦታ ተረክቧል፡፡
ስጦታውን የተረከቡት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኦሮሚያ ክልል የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ እንዳሉት “መጻህፍት የትውልድን አዕምሮ ከመቅረጽ አንጻር ከፍተኛ ሚና አላቸው”፡፡
መጻህፍት ትውልድን ለመፍጠር ጠቃሚ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አዲሱ፤ የትውልዱን አዕምሮ ብሩህ ለማድረግም ጠቀሜታቸው የጎላ ነው ብለዋል፡፡
የነገዋ አገር ተረካቢ ትውልድ ዛሬ ላይ ንጹህ አዕምሮ እንዲኖረውና አመዛዛኝ ሆኖ እንዲያድግ መጻህፍትን ማንበብ ተገቢ በመሆኑ መንግስትና ህብረተሰቡም ለትውልዱ መጻህፍትን ማቅረብ ይኖርብናል ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በትውልድ ቅብብሎሹ ውስጥ አዕምሮ ከመቅረጽ አንጻር የመጻህፍት ሚና ታላቅ መሆኑንም ገልጸው፤ የክልሉ መንግስት አንባቢ የሆነ ትወልድን ለመቅረጽ 600 መጻህፍት ቤቶችን ለማደራጀት ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ በበኩላቸው ቢሮው እያሰባሰባቸው ያሉት መጻህፍት የትምህርትን ጥራት ለማስጠበቅና የተማሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት እንደሚጠቅሙም ተናግረዋል፡፡
በመርሃ ግብሩ ስጦታ ካደረጉት መካከል አስቴር ነጋ አሳታሚ ድርጅት 30 ሺህ፣ ሪል ቱ ፕሮጀክት 25 ሺህ፣ ሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ 50 ሺህና የኦሮሚያ ልማት ማህበር 20 ሺህ መጻህፍትን ያበረከቱ ሲሆን፤ በርካታ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ስጦታ በማበርከት ተሳትፈዋል፡፡
የሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ባለቤት አቶ ፈይሣ አራርሣ እንደተናገሩት በሌሎች አገራት ዕድገት የተመዘገበው በትምህርት ዘርፍ ባስመዘገቡት ውጤት መሆኑን ገልጸው፤በኢትዮጵያም በዘርፉ ላይ በመስራት የተሻለ ትውልድ ለመፍጠር መዘጋጀት አለብን ብለዋል፡፡
” መጻህፍትን መስጠት ትውልድ በስነ ምግባር እንዲታነጽ ማድረግ ነው ” ያሉት ደግሞ ከኢሬ ፎረም ተቋም ስጦታ ያበረከቱት አቶ ዱገባስ መኮንን ናቸው፡፡
የመጻህፍት ማሰባሰብና የስጦታ መቀበል መርሃ ግብሩ እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም እንደሚቀጥል ተገልጿል፡፡