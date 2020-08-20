አቶ ሽመልስ አብዲሳ በምስራቅ ሸዋ የሚከናወነውን የመልሶ ማቋቋም እንቅስቃሴ እየጎበኙ ነው

ባቱ ኢዜአ ነሐሴ 14/2012 በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራ ልዑክ ባለፈው ሰሞን በነበረው ሁከትና ግርገር የተጎዳውን ንብረት መልሶ የማቋቋሙ ስራ በምን ደረጃ ላይ እንዳለ እየጎበኘ ነው።
ልዑካን ቡድኑ ጉብኝቱን ከምስራቅ ሸዋ ዞን ባቱ ከተማ ጀምሯል።
በጉብኝቱም በምስራቅ ሸዋ ባቱ ከተማ በወቅቱ በነበረው ሁከትና ግርገር ውድመት የደረሰባቸውን መኖሪያ ቤቶች፣ የንግድ ተቋማትና ድርጅቶችን መልሶ የማቋቋሙ ስራ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ይጎበኛሉ።
የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት የክልሉን መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ያካተተ ሲሆን ጉብኝቱ በምስራቅ ሸዋ ባቱ፣ አርሲ ነገሌና ሻሸመኔን ጨምሮ የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ እንዲሁም ባሌን ያካተተ እንደሚሆን ከክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
በዚህም ህብረተሰቡና የክልሉ መንግስት በቅንጅት እያከናወኑ ያለው የመልሶ ማቋቋም ስራ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ በዝርዝር ለመመልከትና ቀጣይ የመፍትሔ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ያለመ መሆኑንም አቶ ጌታቸው ጨምረው ገልጸዋል።
በተለይም የተፈናቀሉ ወገኖችና የወደመውን ንብረት ፈጥኖ ወደ ቦታው ለመመለስና ቋሚ ኑሯቸውን እንዲጀምሩ ብሎም የንግድ ተቋማቱ ጥገና ተደርጎላቸው ፈጥነው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚያስችል ግብዓት የሚገኝበት መሆኑንም አቶ ጌታቸው አመልክተዋል።