ዘመናዊ የከተማ መሬት ምዝገባ በትግራይ ክልል ተጀመረ

መቀሌ፣ ነሐሴ 14/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ከከተማ ቦታ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩትን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያግዝ ዘመናዊ የከተማ መሬት ምዝገባ /የካዳስተር / መጀመሩን የክልሉ የካዳስተር ኤጀንሲ ገለጸ።
በኤጀንሲው የምዝገባና ቅየሳ ማረጋገጫ ዳይሬክተር አቶ ሙሉብርሃን ገብረመድህን ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ በሚገኙ 12 ከተሞች ከመሬት ባለቤትነት ጋር የተያያዙ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ይስተዋላሉ።
ችግሮቹን በዘላቂነት ለመፍታት ዘመናዊ አዲስ የከተማ መሬት የአስተዳደር አሰራር ለመዘርጋት በቴክኖሎጂ የታገዘ የከተማ መሬት የባለቤትነት ምዝገባ መጀመሩን ተናግረዋል።
በምዝገባው የመንግስትም ሆነ የግለሰብ የመሬት ይዞታ ስፋትና በውስጥ ያለውን ሁሉ በዝርዝር እንዲሰፍር የሚደረግ መሆኑን አስረድተዋል።
እያንዳንዱ ባለ ይዞታ የራሱ መለያና ሚስጢራዊ ቁጥር ስለሚኖረው በቀላሉ ሊጭበረበር በማይችል መልኩ እንዲመዘገብ እየተደረገ ነው ብለዋል።
ምዝገባው የግልና የመንግስት ይዞታዎች ተለይተው እንዲያዙ ስለሚያደርግ በዘርፉ በኪራይ ሰብሳቢዎች ይሰጡ የነበሩ የማታለያ መንገዶች የሚያስቀር መሆኑን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
በምዝገባው ከባለይዞታዎች ጋር በትብብር የሚሰራ ከመሆኑ በተጨማሪ ታዛቢዎችና ቅሬታ የሚያዳምጡ ኮሚቴዎች ጭምር በተካተተ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን አስታውቀዋል።
የካዳስተር ምዝገባው በክልሉ በሚገኙ 12 ከተሞች እንደሚካሄድ አመልክተው፤ በአሁኑ ወቅት መቀሌን ጨምሮ በአራት ከተሞች ወደ ተግባር መገባቱን ጠቅሰዋል።
እስካሁን 10 ሺህ የሚሆኑ የከተማ መሬት ባለ ይዞታዎች መመዝገባቸውን ዳይሬክተሩ ገልጸው፤ በተያዘው የበጀት አመት ውስጥ ከ100ሺህ በላይ ባለ ይዞታዎች ለመመዝገብ መታቀዱን አስረድተዋል።
በመቀሌ የሰሜን ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ሓድጉ በርሀ በሰጡት አስተያየት በ2000 ዓ.ም በማህበር ተደራጅተው ያገኙት የመኖሪያ መስሪያ ቦታ ጨምሮ በውርስ ያገኙት ቤት በዘመናዊ መንገድ በመመዝገቡ ህጋዊ የባለቤትነት መብት እንዳረጋገጠላቸው ተናግረዋል።
ምዝገባው ከመሬት ጋር ተያይዞ በነዋሪዎች መካከል ለሚነሳ ያለ መተማመንና አለመግባባት ችግሮች የሚያስቀር መሆኑን የገለጹት ደግሞ በመቀሌ የዓይደር ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ አብርኸት ገብሩ ናቸው።