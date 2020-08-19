ግምቱ ከ3 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር በላይ የሆነ የኮንትሮባንድ እቃ በቁጥጥር ስር ዋለ

ደሴ ፣ነሐሴ 13/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ከ3 ሚሊዮን 600ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ገለጸ።
የተለያዩ ፓስፖርቶች፤ የባንክ ደብተሮችና ሲም የወጣባቸው ካርዶች መገኘታቸውም ተመልክቷል።
የቅርንጫፉ ደንበኞች ትምህርት ቡድን አስተባባሪ አቶ አሳምነው አዳነ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በህብረተሰቡ ጥቆማ ዛሬ እኩል ቀን እና ከትናንት በስቲያ ሌሊት ነው።
የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3- 09354 አዲስ አበባ የጭነት አይሱዙ ሦስት ሺህ 750 ስቲካ የተለያየ ሲጋራ ጭኖ ከአዋሽ ከተማ ተነስቶ ወደ ደብረብርሃን ሲጓዝ ባሶና ወራና ወረዳ ውሳሽኝ ቀበሌ መቆጣጠር መቻሉን አመለክተዋል።
ዛሬ እኩለ ቀን ደግሞ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ አንድ ሚሊዮን ብር የሚገመት አንድ ሺህ 400 ስቲካ “ሮያል” እና “ጎልደን “ሲጋራ ተገኝቷል ብለዋል፡፡
በተጨማሪም በግለሰቡ መኖረያ ቤት ውስጥ 30 የተለያዩ ፓስፖርቶች፣ አምስት የባንክ ደብተሮች፣ ሰባት የተለያዩ ጥይቶችና 11 ሲም የወጣባቸው ካርዶችም መገኘቱን አቶ አሳምነው ጠቅሰዋል፡፡
የቤቱ ባለቤትና የአይሱዙ አሽከርካሪው በፖሊስ ተይዘው ጉዳያቸው እየተጣራ ነው ብለዋል፡፡
የኮንትሮባንድ እቃዎች እንዲያዙ የፌደራልና መደበኛ ፖሊስ እንዲሁም የጉምሩክ ባለሙያዎች የተቀናጀ ጥረት ማድረጋቸውን ጠቅሰው ህብረተሰቡ ላደረገው ጥቆማና ትብብር ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡