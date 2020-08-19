በትግራይና አማራ ክልሎች የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው

መቀሌ፣ደሴ ፣ነሐሴ 12/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ደቡባዊ እና በአማራ ደቡብ ወሎ አካባቢዎች የተከሰተውን የአንባጣ መንጋ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተገለጸ።
የትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የእፅዋት፣ ፀረነብሳትና ኳረንታይን መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክተር አቶ መብራህቶም ገብረ ኪዳን እንደገለጹት የአንበጣ መንጋው በደቡባዊ ዞን ራያ ጨርጨር፣ራያ ዓዘቦ እና ራያ አላማጣ ወረዳዎች ትናንት ተከስቷል።
ህብረተሰቡ የአንበጣ መንጋው ባረፈበት እየተከታተለ በመጨፍጨፍና ኬሚካል በመርጨት ጉዳት ሳያደርስ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይ በራያ ዓዘቦ ወረዳ አድስ ቅኝት ቀበሌ ዛሬ ጥዋት የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ህብረተሰቡ በጋራ በመሆን በባህላዊ መንገድ በመከላከል ማባረሩን ጠቅሰው በሌሎች አካባቢዎች ጉዳት ከማድረሱ በፊት አርሶ አደሩ አዝርእቱን እንዲጠብቅ አመልክተዋል።
ዘንድሮ የአንበጣ መንጋ በብዛት እንደሚከሰት በደረሳቸው የትንበያ መረጃ መሰረት የክልሉ መንግስት ለመቆጣጠር ህብረተሰቡ በማሳተፍ ዝግጅት ሲደርግ መቆየቱን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
የፌደራል መንግስት በላከላቸው 10ሺህ ሊትር ጸረ አንባጣ ኬሚካል መንጋው ባረፈበት ቦታ ርጭት መካሄዱን ጠቅሰዋል።
የአንበጣ መንጋው ቀጣይም በስፋት እንደሚከሰት የትንበያ መረጃዎች ስላሉ አርሶ አደሮች አዝርእቱን በመከታተል ጥንቃቄ እንዲያደርግ ዳይሬክተሩ መልዕክታቸውን አስላልፈዋል።
በራያ ዓዘቦ ወረዳ የካራ ዓዲሻቡ ቀበሌ አርሶ አደር ሓጂ ጋልቦ ወዳጆ በሰጡት አስተያየት የአንበጣ መንጋ ከተከሰተ ጀምሮ በባህላዊ መንገድ በመከላከል መቆጣጠር እንደቻሉ ተናግረዋል።
የአንበጣ መንጋው ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ለመከላከል እስከ ማምሻውን የሚያደርጉት ጥረት መቀጠላቸውን የገለጹት ደግሞ አርሶ አደር ዝናቡ ያሲን ናቸው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ለአራተኛ ጊዜ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለማጥፋት በሄሊኮፕተር የታገዘ የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ፡፡
በመምሪያው የሰብል ልማት ቡድን መሪ አቶ ይመር ሰይድ ለኢዜአ እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት ከ30 ሺህ ሄክታር በላይ በሰብል በተሸፈነ ማሳ፣ ቁጥቋጦና ግጦሽ መሬት ላይ የአንበጣ መንጋው ተከስቷል።
በሄሊኮፕተር በመታገዝ እስካሁን በተደረገው ጥረት ከአንድ ሺህ 800 ሊትር በላይ ኬሚካል ጥቅም ላይ በማዋል ሁለት ሺህ ሄክታር የሚጠጋ መሬት ላይ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ማጥፋት ተችሏል ብለዋል።
የፌደራልና የክልሉ መንግስት ተቀናጅተው ከሚያካሄዱት የኬሚካል ርጭት በተጓዳኝ አርሶ አደሩም በባህላዊ መንገድ የሚያደርገውን መከላከል አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።
ከአሁን ቀደም በዞኑ በተለያየ ጊዜ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ከሦስት ሺህ ሄክታር መሬት በላይ የለማ ማሾ፣ ማሽላ፣ በቆሎና ሌሎች ሰብል ማጥፋቱንም አመልክተዋል።
የጠፋውን ሰብል ለመተካት አጋር አካላትን በማስተባበር 553 ኩንታል የተለያየ የሰብል ዘር ከ7 ሺህ ለሚበልጡ አርሶ አደሮች በማሰራጨት መሬታቸውን በወቅቱ በዘር እንዲሸፍኑ መደረጉም ተጠቁሟል።
በዞኑ ወረባቦ ወረዳ የ013 ቀበሌ አርሶ አደር ጋሻው አብደላ እንዳሉት ቀደም ሲል ግማሽ ሄክታር የሚጠጋ ማሳቸው ያለሙት የማሽላና በቆሎ ሰብል የአንበጣ መንጋ ጉዳት አድርሶባቸዋል፡፡
አንበጣው ባደረሰው ጉዳትም ለምግብና ዘር የሚሆን ምርት እንኳ አለማግኘታቸውን ጠቁመው በተደረገላቸው የ15 ኪሎ ግራም የሚጠጋ ዘር ድጋፍ ማሳቸውን በወቅቱ በዘር ለመሸፈን መቻላቸውን ተናግረዋል።
በአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ የቀበሌ አራት አርሶ አደር አብዱ ሸህ መሃመድ በበኩላቸው በአካባቢየቸው የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ከግብርና ባለሙያዎች ጋር በባህላዊና ዘመናዊ ዘዴ እየተከላከሉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን በተያዘው የመኸር ወቅት በዘር ከተሸፈነው 438 ሺህ ሄክታር መሬት ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይጠበቃል።