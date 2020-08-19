በማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ በተደረገው የምርመራ ዘመቻ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር በ80 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል

አዲስ አዲስ፣ነሐሴ 13/2012 (ኢዜአ) በማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ በተደረገው የኮቪድ-19 የምርመራ ዘመቻ ቀድሞ ከነበረው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በ80 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ለመመርመር ከታቀደው 200 ሺህ ሰው ባለፉት 12 ቀናት ከ182 ሺህ በላይ ሰዎችን መመርመር መቻሉን ታውቋል።
በኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ከመከሰቱ በፊትና ከተከሰተ በኋላ ማህበረሰቡ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና እንዳይጎዳ በርካታ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል።
ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ውጤቶች ቢገኙም በተግባር የመከላከል ስራው ላይ ክፍተት ስላለ በቫይረሱ የሚያዙና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እያደገ መጥቷል።
ይህንን ሁኔታ ለመቀየርና በሽታውን በጽናት ለመከላከል አንድ ወር የሚቆይ የማህበረሰብ አቀፍ የንቅናቄና የግንዛቤ ዘመቻ ”ምክንያት አልሆንም” በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ይፋ መሆኑ ይታወሳል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ባለፉት 12 ቀናት በዘመቻው የተከናወኑ ስራዎችን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ፤ የማህበረሰብ አቀፍ የንቅናቄና የግንዛቤ ማስጨበጫ ከተጀመረበት ነሃሴ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቁመዋል።
በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች የሚገኙት በማህበረሰብ ውስጥ በሚደረግ አሰሳ መሆኑን ዶክተር ሊያ ተናግረዋል።
እየተገኙ ያሉ ውጤቶችም ለቀጣይ ውሳኔዎችና መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች መረጃ እየሰጡ መሆኑን ጠቁመዋል።
ባለፉት 12 ቀናት 182 ሺህ 497 የሚሆኑ ሰዎችን በመመረመር በሁለት ሳምንት ከታቀደው 200 ሺህ ሰዎች በመመርመር የዕቅዱን 92 በመቶ ማሳካት መቻሉን ተናግረዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ በአማካኝ በየቀኑ 15 ሺህ ሰዎችን በመመርመር ቀድሞ ከነበረው የምርመራ አቅም 78 በመቶ ማሳደግ ተችሏል ነው ያሉት።
ሌላኛው የንቅናቄ አካል የግንዘቤ ማስጨበጫ ስራዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ አጠቃቀም እንዲጎለብት ለመገናኛ ብዙሃን አባላት፣ ለክልል አመራሮች እንዲሁም ለባለድርሻ አካላት አሳታፊ መድረኮችን በማዘጋጀት የተያዘው አቅድ እንዲሳካ ጥረት መደረጉን ዶክተር ሊያ ተናግረዋል።
የክልሎች የማስክ አቅርቦት እንዲሻሻልና ህብረተሰቡም ማስክን በአግባቡ እንዲጠቀም ከኢዱስትሪ ፓርክ ሃላፊዎች፣ ከአቅራቢዎችና ከክልል አመራሮች ጋር ውይይት መደረጉን ጠቁመዋል።
በማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ ዘመቻው ችግሮች ማጋጠማቸውን ገልጸው፤ በሁሉም ክልሎች አኩል አለመሄድ፣ የግብዓትና የቅንጅት እጥረት እንዲሁም የናሙና ውጤት ቶሎ አለመድረስ ከችግሮቹ መካከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ዘመቻው ያልተጠናቀቀ ሲሆን የቁሳቁስ እጥረት እንዳይገጥም ሶሰት ሚሊዮን ብር የሚገመት የህክምና መሳሪያዎችና የንጽህና መጠበቂያዎች ለክልሎች እየተሰራጨ እንደሆነ ገልጸዋል።
”እስካሁን ያለው ውጤት እንደሚያሳየው ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ጥንቃቄ አጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያሳይ ነው” ብለዋል።