በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሕፃናት የመማር መብትን የሚያረጋግጥ ረቂቅ ሕግ ተዘጋጀ

ነሐሴ 13/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ የተማሪዎችን የመማር መብትና ትምህርት የመከታተል ግዴታን ያካተተ ረቂቅ ሕግ ማዘጋጀቱን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡
የትምህርት ረቂቅ ሕጉ የአጠቃላይ ትምህርት ተሳትፎን በማሳደግ ተማሪዎች አስፈላጊውን መሠረታዊ ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ጨብጠው መልካም ዜጎች እንዲሆኑ የሚያስችል ነው ብሏል፡፡
በረቂቅ ሕጉ ዕድሜው ለትምህርት የደረሰ ማንኛውም ሕፃን በመንግሥት ትምህርት ቤቶች ከቅድመ መደበኛ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ትምህርትን በነፃ የመማር መብት እንዳለውና ትምህርቱንም የመከታተል ግዴታ ያለበት ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ደግሞ በነፃ እንዲማር ይደነግጋል፡፡
በተጨማሪም ማንኛውም ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ ወይም የሚያስተዳድረው ልጅ ወደ ትምህርት ቤት የመላክና ትምህርቱን እንዲከታተል የማድረግ ግዴታ እንዳለበት በረቂቅ ሕጉ መካተቱን ሚኒስቴሩ ገልጿል፡፡
ተማሪዎች ትምህርታቸውን ያለማቋረጥ መከታተላቸውን ማረጋገጥ ደግሞ የትምህርት ቤቱ ግዴታ መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል፡፡
የሕፃናትን የመማር መብት ያረጋግጣል የተባለው ረቂቅ ሕግ ውይይት እየተደረገበት መሆኑን ገልጾ በሚመለከተው አካል ሲጸድቅ ተግባራዊ ይደረጋል መባሉን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡