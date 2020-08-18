በወላይታ ዞን አዳዲስ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ለመሳብ እየተሠራ ነው

ሐዋሳ ነሐሴ 12/2012 (ኢዜአ) በወላይታ ዞን ለኢንቨስትመንት መዳረሻ ቦታዎች መሠረተ ልማት በሟሟላት አዳዲስ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ለመሳብ እየተሠራ መሆኑን የዞኑ ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ጽህፈት ቤት ገለጸ።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ተክሌ ቱሞ ለኢዜአ እንተናገሩት፤ በተያዘው የበጀት ዓመት የአካባቢውን ህብረተሰብ በስፋት ተጠቃሚ የሚያደርጉ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማስፋፋት ጥረት ይደረጋል።
በተለይም እስካሁን ጥቅም ሳይሰጥ የተቀመጠ መሬትን በመለየት ለቱሪዝም፣ለሆቴሎች፣ለኢንዱስትሪ እና ለሜካናይዜሽን ግብርና ልማት ለማዋል ትኩረት መሰጠቱን ገልጸዋል።
በዚህ ረገድ በወላይታ ሶዶ፣አረካና ቦዲቲ ከተሞች የኢንዱስትሪ ዞኖችን በመከለል ወሳኝ የሆኑ የውሃ፣ መንገድና የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት አቅርቦት እየተዘረጋ መሆኑን አስታውቀዋል።
በሜካናይዜሽን እርሻ ዘርፍም ከ2 ሺህ ሄክታር በላይ የኢንቨስትመንት መሬት ተዘጋጅቶ የመዳረሻ መሰረተ ልማት ለሟሟላት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥረት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።
በዞኑ ያሉትን ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለማስተዋወቅ ከትግራይ፣አማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተገኘውን ምርጥ ተሞክሮ በመጠቀም ለማስፋፋት ይሠራል ብለዋል።
እንደ ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ገለፃ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 30 ባለሀብቶችን ለመሳብ ታቅዶ ሁለት ቢሊዮን 100ሚሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ70 ባለሀብቶችን ማስተናገድ ተቸሏል።
በገጠርና ከተማ በአገልግሎት፣ኢንዱስትሪና ግብርና ዘርፍ 1 ሺህ 727 ሄክታር መሬት ከተረከቡት ባለሀብቶች መካከል 40 በመቶ የሚሆኑት ወደ ልማት ስራ መግባታቸውንና ቀሪዎችም በሂደት ላይ እንደሚገኙ አቶ ተክሌ አሰረድተዋል።
ፕሮጀክቶች በሙሉ አቅማቸው ወደ ማምረትና አገልግሎት መስጠት ሲሸጋገሩ ለ10 ሺህ 350 ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል እንደሚፈጥሩ ይጠበቃል።
በወላይታ ሶዶ ከተማ በ70 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተቋቋመው ሃቂቃ የዱቄት ፋብሪካ ተወካይ አቶ ነጋልኝ ንጋቱ በሰጡት አስተያየት፤ ፋብሪካው ዘንድሮ በ250 ሚሊዮን ብር ካፒታል የማስፋፊያ ፕሮጀክት ፍቃድ ወስዶ ግንባታ መጀመሩን ገልጸዋል።
የማስፋፊያ ግንባታው የምግብ ማቀነባበሪያና ዳቦ ማምረቻ ኢንዱስትሪ መሆኑን አመልክተው፤ ለዚህ የሚሆን ተጨማሪ ሰፊ መሬት በማመቻቸት የመንግስት አካላት ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናገረዋል።
ለነዚሁ ማስፋፊያ ኢንዱስትሪዎች የሚሆኑ ማሽኖችን ከቀረጥ ነፃ ወደ ሃገር ውስጥ ለማስገባት ወደብ ላይ መድረሱን አስረድተዋል።
አሁን ላይ ፋብሪካው በግብዓት አቅርቦት እጥረት በሙሉ አቅሙ እየሰራ እንዳልሆነ የተናገሩት አቶ ነጋልኝ በተለይ ከአሁን በፊት መንግሥት በኮታ ሲያቀርብ የነበረው ስንዴ ከተቋረጠ ሶስት ወራት በማስቆጠሩችግሩ መኖሩን ጠቁመዋል።
ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የዘኑ ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተክሌ ቱሞ የግብዓት እጥረት ያጋጠማቸውን ኢንዱስትሪዎች በሰፋፊ እርሻ ልማት ከተሰማሩ ባለሀብቶችና ገበያ ተኮር ሰብል ከሚያመርቱ ግንባር ቀደም አርሶ አደሮች ጋር ለማስተሳሰር ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
በወላይታ ዞን በተያዘው የበጀት ዓመት ከ100 በላይ አዳዲስ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ለመሳብ ታቅዳል።