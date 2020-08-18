የፋይናንስ ደህንነት እና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ

አዲስ አበባ ነሐሴ 12/2012 (ኢዜአ) የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል እና የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርና ተዛማጅ ወንጀሎችን በጋራ መከላከል የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ።
ሁለቱ ተቋማት የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ በመረጃ ልውውጥ፣ በሙያዊ አቅም ግንባታ ሥራዎች፣ በጥናትና ምርምር፣ በቴክኖሎጂ ማበልፀግ እና በሌሎችም ዘርፎች በትብብር ለመሥራት ነው።
የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ በቀለ እንደተናገሩት፤ በሙስና እና በወንጀል ድርጊት የተገኘን ገንዘብ ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ የማቅረብ ወንጀሎችን በቅንጅት ለመከላከል ያስችላል።
በሀገርና በህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅዕኖ በተደራጀ መልኩ ለመቆጣጠርም ያግዛል ብለዋል።
በተቋማቱ መካከል መረጃዎችን ወጥነት ባለው መልኩ ለመለዋወጥ የሚጠቅም ስምምነት መሆኑንም አብራርተዋል።
ስምምነቱን ተከትሎ አፈጻፀሙን የሚከታተል ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ሥራ የሚገቡ መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ፀጋ አረጋ በበኩላቸው፤ ስምምነቱ በተለይ በፋይናንስ ዘርፉ የሚፈፀሙ ወንጀ ሎ ችን በቅንጅት ለመከላከል ይረዳል ብለዋል።
ኮሚሽኑ በተናጠል የተሰጠው የሥራ ድርሻ ቢኖረውም ለሥራው ይበልጥ ስኬታማነት ስምምነቱ ወሳኝ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የመግባቢያ ሰነዱን የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ፀጋ አረጋ እና የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ በቀለ ተፈራርመዋል።