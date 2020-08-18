በኢትዮጵያ እስካሁን ከ44 ሺህ 800 በላይ ዜጎች በጎርፍ ምክንያት ተፈናቅለዋል

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 12/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ በዘንድሮው ክረምት እስካሁን ድረስ 44 ሺህ 875 ዜጎች መፈናቀላቸውን ብሔራዊ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ።
በጎርፉ ሳቢያ እስካሁን ከ114 ሺህ በላይ ዜጎችም የንብረት ጉዳት አጋጥሟቸዋል ተብሏል።
በኢትዮጵያ በክረምቱ እየጣለ ያለው ዝናብ በአንዳንድ አካባቢዎች ከፍተኛ ጎርፍ በማስከተል በርካቶችን ለችግር እየዳረገ ይገኛል።
የጎርፍ አደጋው የንብረትና ቁሳቁስ ኪሳራ ከማስከተሉም በተጨማሪ በርካቶች ቀያቸውን ለቀው እንዲፈናቀሉ እያደረገ ይገኛል።
የብሔራዊ ሚቲዎሮጂ ኤጀንሲ መረጃ እንደሚያመለክተው የፊታችን መስከረም ወር ድረስ የዝናቡ ሁኔታው ተጠናክሮ ይቀጥላል።
የዝናቡ መጠናከር ከባድ ጎረፍ እያስከተለ በመሆኑ የሚያደርሰው ጉዳትና የዜጎች መፈናቀል መበራከቱን ብሔራዊ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በአፋር ክልል የአዋሽ ወንዝ ባስከተለው ጎረፍ እስካሁን በአስር ወረዳዎች 49 ሺህ 65 የክልሉ ነዋሪዎች የንብረት ጉዳት ሲደረሰባቸው 19 ሺህ 626 ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል።
በአማራ ክልል ደግሞ 5 ሺህ 520 ሰዎች የጎርፍ ጉዳት ሰለባ ሲሆኑ፤ በኦሮሚያ ክልልም 15 ሺህ ነዋሪዎች የጎረፍ አደጋ አጋጥሟቸው ንብረት ሲወድምባቸው 5 ሺህ 33 ሰዎችም ከመኖሪያ አካባቢያቸው መፈናቀላቸውን ገልጸዋል።
እንደ አቶ ደበበ ገለፃ በጋምቤላ ክልል 12 ሺህ 500 ሰዎች በክረምቱ ጎርፍ የንብረት ጉዳት ገጥሟቸዋል።
በክልሉ 4 ሺህ 900 ሰዎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ መሆኑንም ጠቅሰዋለ።
በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልልም ከ32 ሺህ በላይ ሰዎች የጎረፍ ጉዳት ሲያጋጥማቸው ከእነዚህ መካከል 15 ሺህ 316 ሰዎች ለመፈናቀል ተገደዋል።
በሲዳማ ክልል አራት ወረዳዎችም 14 ሺህ 253 ሰዎች በጎርፍ ሳቢያ የንብረት ጉዳት አጋጥሟቸዋል።
በረዶ ቀላቅሎ የጣለ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ በሃረሪ ክልል 3 ሺህ 46 ሰዎች የንብረት ውድመት እንዳጋጠማቸውም አቶ ደበበ አክለዋል።
በኢትዮጵያ በዘንድሮው ክረምት እስካሁን 44 ሺህ 875 ዜጎች ሲፈናቀሉ 114 ሺህ 85 ዜጎችም የንብረት ጉዳት አጋጥሟቸዋል።
በእስካሁኑ ሂደትም ኮሚሽኑ ለተፈናቃይ ወገኖች ለአንድ ወር ፍጆታ የሚሆን የምግብ ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ነው አቶ ደበበ የገለጹት።
በድጋፉ ዱቄት፣ ዘይት፣ የህጻናት አልሚ ምግብ፣ ፍራሽ ብርድ ልብስና አንሶላ፣ የማብሰያ ቁሳቁስና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን በማቅረብ ላይ መሆኑንም ተናግረዋል።
የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀድሞ መኖሪያ አካባቢያቸው እስኪመለሱ ድረስ ድጋፉ በየወሩ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል።
የንብረት ጉዳት ያጋጠማቸውን ዜጎች ኮሚሽኑ ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር መልሶ የማቋቋም ስራ ያከናውናል ብለዋል።