በአዲስ አበባ የአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጁን በተላለፉ የንግድ ሱቆችና ተቋማት ላይ እርምጃ ተወሰደ

አዲስ አበባ ፣ ነሃሴ 12/2012 ( ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጁን በተላለፉ ከ32 ሺህ በላይ የንግድ ሱቆችና ተቋማት ላይ እርምጃ መወሰዱን የአስተዳደሩ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
በተቋማቱ ላይ እርምጃው የተወሰደው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በመጋቢት 2012 ዓ.ም የወጣው ዓዋጅ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ነው፡፡
እርምጃ ከተወሰደባቸው ሱቆችና ተቋማት መካከልም የጭፈራ፣ ጫት መቃሚያ፣ ሺሻ ማጨሻና ቁማር ቤቶች፣ ህገ-ወጥ ቪዲዮ ማሳያዎች፣ ግሮሰሪዎች፣ ሆቴሎችና ሌሎች ተመሳሳይ ስፍራዎች ናቸው ብሏል፡፡
በእርምጃው 32 ሺ 57 የንግድ ተቋማት እንዲዘጉ ወይም ለጊዜው ስራ እንዲያቆሙ የተደረገ ሲሆን፣ 12 ሺህ 800 የሚሆኑት ደግሞ መታሸጋቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል፡፡
በተጨማሪም ከትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥና ከአከራይ ተከራይ ጋር ተያይዞ ዓዋጁን በተላለፉት ላይም እርምጃ መውሰዱን አመልክቷል፡፡
ከትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘም ትርፍ ሰው በመጫን፣ ከታሪፍ በላይ በማስከፈልና በሌሎች የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች 98 ሺ 657 አሽከርካሪዎችም መቀጣታቸውን ኮሚሽኑ አመልክቷል፡፡
በተያያዘም አንድ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ከተፈቀደለት 25 በመቶ የጭነት ልክ ውጪ ጭኖ ሲንቀሳቀስ በመገኘቱ እርምጃ ተወስዶበታል ተብሏል፡፡
ከአከራይ ተከራይ ጋር ተያይዞም ያከራይዋቸውን መኖሪያና የንግድ ቤቶችን ካስለቀቁ 300 ግለሰቦች 67ቱ ሰዎች በህግ የተጠየቁ ሲሆን፤ ቀሪዎቹ በማስጠንቀቂያና በምክር መታለፋቸው ተገልጿል።
በሌላ በኩል የኪራይ ዋጋ በጨመሩ 73 አከራዮች በህግ የተጠየቁ ሲሆን፤ 224 አከራዮች ደግሞ በማስጠንቀቂያ ተለቀዋል ብሏል ኮሚሽኑ፡፡
በተያያዘም ሠራተኛን ያለአግባብ ከሥራ ያባረሩ 19 ግለሰቦች ላይ ምርመራ እየተደረገ መሆኑንና 158 ደግሞ በማስጠንቀቂያ መታለፋቸውን ገልጿል፡፡