በወጣቶች ስብዕና ግንባታ ላይ ያተኮረ ስልጠና በድሬዳዋ ተጀመረ

ድሬዳዋ፣ ነሐሴ 11/2012 /ኢዜአ/ የድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽነር ያዘጋጀውና 3 ሺህ ወጣቶች የተሳተፉበት በስብዕና ግንባታ ላይ ያተኮረ ስልጠና ተጀመረ።
ለሚቀጥሉት 12 ቀናት የሚቆየው ስልጠና ኮሚሽኑ ያዘጋጀው ከድሬዳዋ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ነው፡፡
የአስተዳደሩ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽነር ሻኪር አህመድ እንደተናገሩት፤ ለገጠርና ከተማ ወጣቶች መሰጠት የተጀመረው ስልጠና ሙሉ ስብዕና ያለውና በምክንያት የሚያምን ወጣት ለመገንባት ያግዛል፡፡
በተለይ ወጣቶችን መጠቀሚያ በማድረግ የሀገር ሰላምና ልማት ለማጥፋት ፣ በህዝቦች መካከል ቅራኔ ለመፍጠር የሚራወጡ ኃይሎችን ድርጊት ወጣቱ እንዲከላከል ለማስቻል ሥልጠናው ወሳኝ ሚ እንደሚኖረው ገልጸዋል።
ወጣቱ በሚያገኘው እውቀት ታግዞ የለውጡንና ብልጽግናውን ጉዞ ዘላቂ ለማድረግ የዜግነት ድርሻውን እንዲወጣ መልዕክታቸውን አስላልፈዋል።
” ወጣቶች የዛሬ ሀገር ገንቢና የነገ ሀገር አስተዳዳሪ በመሆናቸው አእምሮአቸውን በየጊዜው ማበልጸግና በእውቀት መሙላት ይገባል ” ያሉት ደግሞ ስልጠናው ያስጀመሩት የአስተዳደሩ ብልጽግናና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መብራቱ ገብረየስ ናቸው።
ወጣቶቹ ለሀገራቸው አሻጋሪ ራዕይ ይዘው የተሻለ ብልጽግና እንዲያስመዘግቡ ይህን መሰል የአቅም ግንባታ ስልጠና ማዘጋጀት ፓርቲው የሚመራው መንግስት ትኩረት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በድሬዳዋ ዩኒቨርሰቲ ምሁራን የሚሰጠው ይሄው ስልጠና በህይወት ዘይቤ፣ ምክንያታዊ በመሆን፣ በራዕይና በመልካም ሥነ-ምግባር ጉዳዮች ዙሪያ መሆኑ ተመልክቷል።