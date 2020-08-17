የገቢ እቅዳችንን ለማሳካት በሙሉ አቅማችን እንሰራለን -ኢንጅነር ታከለ ዑማ

አዳማ፣ ነሐሴ 11/2012(ኢዜአ) በአዲስ አበባ አስተዳደር በ2013 የስራ ዘመን ለመፈጸም የተያዘው የገቢ እቅዳችንን ለማሳካት በሙሉ አቅማችን እንሰራለን ሲሉ ምክትል ከንቲባ ኢንጅነር ታከለ ዑማ ገለጹ።
በአዳማ አባገዳ አደራሽ ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየውና ከ1ሺህ በላይ የሚሆኑ የአዲስ አበባ የገቢ ሴክተር ሠራተኞች የተሳተፉበት ስልጠና ዛሬ ተጠናቋል።
በስልጠናው ማጠናቀቂያ መድረክ የተገኙት ኢንጅነር ታከለ ዑማ እንደገለጹት ስለ ገቢ ሲታሰብ ጠንካራ ሀገርና ህዝብ የመገንባት ጉዳይ መሆኑን ሁሉም ሊገነዘብ ይገባል።
የንግዱን ማህበረሰብና ባለሃብቱ ይህንን ተገንዝቦ የገቢ ግብር በወቅቱ እንዲከፈል ማስቻል ከአስተዳደሩ ሁሉም ሠረተኞች የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን አስገዝበዋል።
የሚሰጡትን አገልግሎት ለደንበኞቻቸው ለመሸጥ በአስተዳደሩ መንግስታዊ መዋቅር ያለውን አደረጃጀትና አሰራር እንደሚቀየር ያመለከቱት ኢንጂነር ታከለ “የገቢ እቅዳችንን ለማሳካት በሙሉ አቅማችን እንሰራለን “ብለዋል።
ስለ ስራ እድል ፈጠራ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና፣ መንገድ፣ ቤቶች ልማት፣ የኑሮ ውድነት ማሻሻያ ስናስብ የከተማዋን የገቢ አማራጮችን ማስፋትና ማሳደግ መቻል ቁልፍ ስራችን መሆን አለበት ብለዋል።
ይህ ካልሆነ በከተማዋ የተጀመረው የተማሪዎች ምገባ፣ የትምህርት ቤቶች እድሳት፣የመማሪያ ቁሳቁስና አልባሳትን ጨምሮ ሌሎችንም የልማት ተግባራት ለማከናወን አዳጋች እንደሚሆን ጠቁመዋል።
ባለፈው ሐምሌ ወር የተገኘው የገቢ ግብር ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ብልጫ እንደነበረውና ለዚህው ውጤት መገኘት አስተዋጽኦ ላደረጉት የሴክተሩ ሰራተኞች ኢንጅነር ታከለ ዑማ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በተያዘው የበጀት ዓመት የከተማዋን ነዋሪዎችን የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ 61 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ መታቀዱን የገለጹት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሽሰማህ ገብረስላሴ ናቸው።
ስልጠናው እቅዱን ለማሳካት የሰው ኃይሉን በአመለካከት፣ ክህሎትና እውቀት ለማብቃት የተዘጋጀ መሆኑን አመልክተዋል።
ከኮሮና ቫይረስ ተጠንቅቆ ግብር ከፋዮን በማበረታታት የዘመኑን የገቢ ግብሩን እቅድ ለማሳካት ሁሉም በጋራ እንዲረባረብ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
አስተዳደሩ የልማት ወጪዎቹን በራሱ እየሸፈነ ቢሆንም በከተማዋ የተጀመሩ ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ በገቢ አሰባሰብ ላይ ህብረተሰቡና አስተዳደሩ በቅንጅት መስራት አለብን ብለዋል።
ስልጠናው ኮሮናን ለመከላከል ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑም ተመልክቷል።