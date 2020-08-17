የፌዴራል ወንጀል ምርመራ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 14 ቢሊዮን ብር የሚገመት ሀብት ከጥፋት ማዳኑን ገለፀ

አዲስ አበባ ነሀሴ 11/2012 (ኢዜአ) በተጠናቀቀው የ2012 በጀት ዓመት 14 ቢሊዮን ብር የሚገመት የአገር ሀብት ከጥፋት ማዳኑን የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው የተቋሙ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በወንጀል ምርመራ ዘርፍ የ2012 በጀት ዓመት የሥራ ክንውንና በ2013 የሥራ ዕቅድ አቅጣጫዎች ላይ ያተኮረ ግምገማ አድርጓል።
ግምገማው በበጀት ዓመቱ የተመዘገቡ በጎ ውጤቶችን ለማስቀጠልና ክፍተቶችን ለማረም ያለመ መሆኑን የቢሮው ጽህፈት ቤት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ሰለሞን ዳጨው ገልጸዋል።
በዚህም እንደ አገር የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን በማጣራትና በመመርመር የጥፋቱ ተሳታፊዎችን ለህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል ጠንካራ ሥራ መሰራቱ ተገምግሟል።
በታክስና ጉምሩክ፣ በግብር ስወራ፣ በሙስና፣ በፋይናንስ ተቋማት ወንጀሎች፣ በሰዎችና በገንዘብ ዝውውር፣ በአደገኛ እፅ ማዘዋወር፣ በኮንትሮባንድና በሌሎችም የተፈጸሙ በርካታ ወንጀሎችን ማጣራቱን ተናግረዋል።
በዚህም በአጠቃላይ ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአገር ሀብት ከጥፋት መታደጉን ነው ያስታወቁት።
በግምገማው ሕግ በማስከበር ሂደት እንደ ክፍተት የተለዩ የምርመራ መዝገቦችን ለማጠናቀቅና ዘመኑን የሚመጥን የወንጀል ምርመራ ሥርዓት ተግባራዊ ለማድረግ አቅጣጫ መቀመጡንም ምክትል ኮማንደር ሰለሞን ገልጸዋል።
ተቋሙ በለውጥ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመው በቀጣይ ዕቅዱም የሰው ኃይሉን ማብቃት፣ ሎጅስቲክስ ማሟላት፣ በቴክኖሎጂ መመራት፣ አሠራርና አደረጃጀቱን ማሻሻልና ማህበረሰባዊ ግንኙነት ማጠናከር ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎቹ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በተለይም በቴክኖሎጂና ሎጅስቲክስ ላይ በርካታ የማሻሻያ ሥራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸው ነው ምክትል ኮማንደሩ የገለጹት።