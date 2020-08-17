የአገር ሰላምና የሕዝብ ደህንነትን በመጠበቅ የልማት ሥራዎች እንዲተገበሩ በቁርጠኝነት ይሠራል – የፀጥታ አካላት

አዲስ አበባ፣ ነሓሴ 11/2012 (ኢዜአ) የአገር ሰላምና የሕዝብ ደህንነትን በመጠበቅ የልማት ሥራዎች በአግባቡ እንዲተገበሩ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ተናገሩ።
የፖሊስ አባላቱ የሸገር ማስዋብ ፕሮጄክት አካል የሆኑትን “የወዳጅነት አደባባይ” እና “የእንጦጦ ፓርክን” ጎብኝተዋል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባል ረዳት ኮሚሽነር መኮንን አሻ አሁን “የወዳጅነት አደባባይ” የሚል ስያሜ የተሰጠውን ሸራተን ፊት ለፊት ያለውን ቦታ በትዝታ አስቃኝተውናል ብለዋል።
ረዳት ኮሚሽነሩ ይህ ሥፍራ ችምችም ያለ የመኖሪያ መንደር በነበረበት ወቅት የአካባቢው ፖሊስ አዛዥ ነበሩ።
“በወቅቱ አካባቢው ወንጀለኞች የተበራከቱበት በመሆኑ፣ ወንጀለኛን ለሕግ ማቅረብ ምን ያህል ከባድ እንደነበር እኔ ነኝ የማውቀው” ይላሉ።
አሁን ይህ ሥፍራ እንዲህ አምሮ በማየታቸው እጅግ መደሰታቸውን የገለጹት ረዳት ኮሚሽነሩ፤ “ከተሰራ ብዙ ለውጥ ማየት ይቻላል” ሲሉ በመገረም ገልጸውልናል።
ሥፍራው በዚህ መልኩ መለወጡ ለጸጥታም ፋይዳው የጎላ እንደሆነ ገልጸው፤ ”ይህም ሊሆን የቻለው የጸጥታ አካሉ በአግባቡ ግዴታውን በመወጣቱ ነው” ብለዋል።
በቀጣይም የጸጥታ አካላት ይህንኑ ተግባራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል ረዳት ኮሚሽነሩ።
ሌላዋ የጉብኝቱ ተሳታፊ የፌዴራል ፖሊስ አባል ምክትል ኮማንደር መስከረም ብሩ “እጅግ የሚደንቅ ነገር ነው የተመለከትኩት” ብለዋል።
ምክትል ኮማንደሯ በአገሪቷ አሁን ሰላም ስላለ ይህ መልካም ሥራ እንዲሠራ ምክንያት መሆኑን በመግለጽ፤ ወደ እድገትና ብልጽግና የሚደረሰው በዚሁ መንገድ በመሆኑ ሠራዊቱ የድርሻውን እንደሚወጣ ገልጸዋል።
የፌዴራል ፖሊስ አባላቶቹ ኮማንደር ተስፋዬ ምትኩ እና ዶክተር አብርሃም ተፈራ ጉብኝቱ በሌሎች አገሮች ሲታይ የሚያስቀናውን ገጽታ በአገራቸው ማየት እንዳስቻላቸው አብራርተዋል።
የጸጥታ ኃይሉ የተሰራውን ነገር የመጠበቅ፣ ህብረተሰቡን የማስተማርና ግንዛቤ የማሳደግ ሥራ እንደሚያከናውን ገልጸው፤ ፕሮጀክቱን የፖሊስ አባላቱ በመጠበቅ ትውልድ የማስተላለፍ ግዴታ እንዳለባቸውም ገልጸዋል።
የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄነራል ጌቱ ተክለዮሃንስ በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሉ የግንባታው ቀጥታ ተሳታፊ በመሆንና ሐሳቦች በመስጠትና የተለያዩ ድጋፍ በማቅረብ በሁለት መንገድ ተሳትፎ ማድረጉን ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቱን ካስጀመሩበት ቀን አንስቶ የጸጥታ አስከባሪው የራሱን አሻራ ሲያኖር ነበር ሲሉም ጠቅሰዋል።
ወደ ፊትም የጸጥታ አስከባሪው ከፍተኛ ኃላፊነት እንደሚጠበቅበት አውቆ ይህንኑ ተግባር በከፍተኛ ተነሳሽነት እንደሚፈጽም ገልጸዋል።
የሸገር ማስዋብ ፕሮጀክቶችን የተለያዩ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች አመራሮችና ሠራተኞች እየጎበኙት መሆኑ ይታወቃል።