በእነ አቶ ጃዋር መሃመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ምስክር ማሰማት ሂደት ለሀሙስ ተቀጠረ

አዲስ አበባ ነሀሴ 11/2012 (ኢዜአ) በእነ አቶ ጃዋር መሃመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ምስክር ማሰማት ሂደት ለሀሙስ ነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተቀጠረ።
በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት የአራዳ ተረኛ ወንጀል ችሎት ላይ ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል።
በወንጀል ጉዳይ በተጠረጠሩት በእነ አቶ ጃዋር መሀመድ ላይ የዐቃቢ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን ለማሰማት ችሎቱ ለዛሬ ተይሰይሞ የነበረ ቢሆንም 1ኛ ተጠርጣሪ አቶ ጃዋር መሀመድ የጤና እክል ገጥሞኛል በማለታቸው ምስክርነት የማሰማት ሂደቱን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
በቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215585 አቶ ጃዋር መሀመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ላይ የቀዳሚ ምርመራ ምስክር ለማሰማት ዛሬ በቀጠረው ችሎት 5 ተጠርጣሪዎች በኮሮናቫይረስ በመያዛቸው 1 ሌላ ተጠርጣሪ ደግሞ በኮሮና በመጠርጠሩ ምክንያት ችሎቱ ላይ አልቀረቡም።
ከዚህ ቀደም በዋለው ችሎት ፖሊስ በተጠርጣሪዎች አያያዝ ዙሪያ የተሰጠውን ትዕዛዝ ስለመፈጸሙ ቀርቦ አስረድቷል።
በዚህም መሰረት ተጠርጣሪዎች ልብስ እንዲገባላቸውና የምግብ ሁኔታው እንዲስተካከል እንዲሁም ቤተሰብ እንዲጠይቃቸው ስለማድረጉ ማብራሪያ ሰጥቷል።
እንዲሁም 5 ተጠርጣሪዎች የኮሮናቫይረስ ምርመራ ተደርጎላቸው ውጤቱ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንደደረሰ የሚገልጽ 2 ገጽ ሪፖርትም አቅርቧል።
በዚህም ምርመራ የተደረገላቸው አምስት ተጠርጣሪዎች ውጤታቸው ቫይረሱ እንዳለባቸው አሳይቷል።
ነገር ግን ሁሉም ተጠርጣሪዎች ተመርምረው ውጤቱ እንዲደርሰው የሰጠው ትዕዛዝ አለመፈጸሙን ፍርድ ቤቱ አይቷል።
በቀጣይም የኮሮናቫይረስን ምክንያት ሳያደርግ ተገቢውን ጥንቃቄ በመውሰድ ተጠርጣሪዎች ልብስና ምግብ እንዲያገኙ እንዲያደርግና ቤተሰብ ጥየቃ እንዲያሟላ ፍርድ ቤቱ አጽንኦት በመስጠት ትዕዛዝ አስተላልፏል።
ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ፍርድ ቤቱ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደድ አሳስቧል።
አቶ ሀምዛ አዳነ የተባሉ ተጠርጣሪ ”እኛ አራት ተጠርጣሪዎች ያለንበት ቦታ ለኮቪድ-19 ተጋላጭነት የሌለው ቢሆንም ምልክቱ እየታየብን ስለሆነ ምርመራ እንዲደርግልን” ሲሉ ጠይቀዋል።
አቶ ሀምዛ በተጨማሪም ደም ግፊትና ስኳር ታማሚ ስለሆንኩ ህክምና ማግኘት እንድችል ይደረግልኝ በማለት ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል።
በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተይዘው የሚገኙ ተጠርጣሪዎች የአያያዝ ችግር እንዳለባቸውና በስልክ ከቤተሰብ ጋር ለመገናኘት እንዳይችሉ መደረጉን በመግለጽ አቤቱታ አሰምተዋል።
ችሎቱ ለእስረኞች ተገቢው ጥንቃቄ ካልተደረገ አገርንም የሚጎዳ ስለሆነ የጤና ሚኒስቴርን መመሪያ በመከተል ትዕዛዙ እንዲፈጸም አዟል።
ስልክም መከልከል እንደሌለበት በመግለጽ ፖሊስ በሚቀጥለው ቀጠሮ ምላሹን ይዞ እንዲቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ፍርድ ቤቱም ለሁሉም ተጠርጣሪዎች የኮሮናቫይረስ ምርመራ እንዲደረግና ውጤቱም በቀጣይ እንዲቀርብ ትዕዛዝ አስተላልፏል።
ይህንን ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ ምስክርነት እንዲቀጥል ቢያደርግም ተጠርጣሪዎች ቅሬታ አቅርበዋል።
ሁለተኛ ተጠርጣሪ አቶ በቀለ ገርባ በቅድመ ምርመራ መታለፉ ተገቢ እንዳልሆነ ገልጸዋል።
ሌሎች ተጠርጣሪዎች የጤና እክል የገጠማቸው በመሆኑ፣ በእስር ቤት ከጠበቆቻቸው የሚገናኙበት ቦታ ድምጽና ምስል የሚቀዳ መሳሪያ በመገጠሙ የተነሳ ከጠበቆቻቸው ጋር መምከር እንዳልቻሉ በመግለጽ ምስክር ማሰማቱ ለሌላ ጊዜ እንዲዛወር ጠይቀዋል።
አንደኛ ተጠርጣሪ አቶ ጃዋር መሐመድ ጤናቸው መታወኩን ገልጸው፤ የግል ሐኪም እንዲያያቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር በቪዲዮ ኮንፈረንስ አማካኝነት መገናኘት እንዲችሉ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው ጠይቀዋል።
የተጠርጣሪ ጠበቆችም በደንበኞቻቸው የተነሱትን ጉዳዮች ችሎቱ እንዲያየው ጠይቀዋል።
ዐቃቤ ሕግ በበኩሉ በካሜራ ዙሪያ የሚያውቀው ጉዳይ እንደሌለ አስረድቷል።
አንደኛ ተጠርጣሪ የጤና ችግር እንዳጋጠማቸው መስማቱን ገልጾ፤ ነገር ግን ለመታከምና በሐኪም ለማየት ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ገልጿል።
የቀዳሚ ምርመራ ሂደት እንዲቀጥል ፍርድ ቤቱ ከወሰነ መቆየቱን በማስታወስ፤ ተጠርጣሪዎች ሂደቱ እንዲዘገይ የተለያየ ጥረት እያደረጉ መታዘቡን ገልጿል።
ከዚህ ቀደም ችሎቱን የሚያዩት ዳኛ ይነሱ ማለታቸውንም በማስታወስ።
የተፋጠነ ፍትሕ ለተጠርጣሪውም ሆነ ለጉዳት ሰለባ ለሆነው እንደሚያስፈልግ የገለጸው ዐቃቤ ሕግ፤ በምስክሮቹ ላይ የተለያየ ጫና እየተፈጠረ እንደሆነ ገልጿል።
”የቀዳሚ ምርመራ ሂደት በማዘግየት ምስክሮች እንዲሰላቹና የምስክሮችን ማንነት የማጥናት ነገር እየተካሄደ ስለሆነ ፍርድ ቤቱ ይህን ከግንዛቤ እንዲያስገባልን” ሲል ጠይቋል።
ግራ ቀኙን የሰማው ችሎቱ ፖሊስ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት አንድ ገጽ ምላሽ በሰጠው መሰረት ተገቢ እንክብካቤ ማድረጉን፣ ምግብና ልብስ መግባቱን በተቻለ መጠን እንዲራራቁ ማድረጉን አይቷል።
አቶ ሃምዛ አዳነ የተባሉት ተጠርጣሪ ውክልና እንዲሰጡ መደረጉንም አይቷል።
ችሎቱ የቀዳሚ ምርመራ ሂደት ውስጥ መታለፍ የለበትም ለሚለው አቤቱታ ከዚህ ቀደም ትዕዛዝ የተሰጠበት በመሆኑ ወደ ኋላ እንደማይመለስ በመግለጽ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ቀዳሚ ምርመራ ማስረጃ የማቆየት ሂደት በመሆኑና ረጅም ጊዜ የማይወስድና ምስክርነት መስማት በባህሪው መቆራረጥ የሌለበት በመሆኑ እንዲቀጥል ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ተጠርጣሪዎችና ጠበቆቻቸው መገናኘት ያልቻሉበትን ምክንያት ወደ ፊት ትዕዛዝ የሚሰጥ ሆኖ ተለዋጭ ቀጠሮውን ውድቅ በማድረግ ምስክሮችን ለመስማት ዝግጁ ሆኖ ነበር።
በዚህም ዐቃቤ ህግ ጭብጥ አስይዞ ለዛሬ ሶስት ምስክሮችን ለመስማት ተዘጋጅቶ ባለበት ወቅት አንደኛ ተጠርጣሪ እያመማቸው ችሎቱን መከታተል ያልቻሉ በመሆኑ ተለዋጭ ቀጠሮ ለመስጠት ግድ ብሏል።
በመሆኑም ችሎቱ ፖሊስ የቀሪ 9 ተጠርጣሪዎችን የኮሮናቫይረስ የምርመራ ውጤት ይዞ እንዲቀርብ፣ አቶ ሃምዛ ከኮሮናቫይረስ በተጨማሪ ሌሎች የጤና እክሎቻቸውን በተመለከተ የህክምና ክትትል እንዲያደርጉ እንዲፈቀድ፣ አንደኛ ተጠርጣሪ በራሳቸው ወጭ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በቪዲዮ ኮንፈረንስ አማካኝነት እንዲገናኙ እንዲሁም ህክምናቸውን ባለው የአሰራር ስርዓት መሰረት እንዲያገኙ እንዲደረግ ትዕዛዝ ተሰጥቷል።
ተጠርጣሪዎችና ጠበቆች ምስጢራዊነታቸው ተጠብቆ እንዲገናኙ ትዕዛዝ በመስጠት የዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ለነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።