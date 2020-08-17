በደቡብ ክልል ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ የምክር ቤት አባላት ገለጹ

ሐዋሳ ፣ ነሐሴ 11/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የሰፈነውን አንፃራዊ ሰላም ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ ተቀናጅተው ወደ መረጣቸው ህዝብ በመውረድ እንደሚሰሩ የክልሉ ምክር ቤት አባላት ገለጹ።
ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አቶ ብርሃኑ አቱሞ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ለውጡን ተከትሎ በክልሉ የሰፈነውን አንፃራዊ ሰላም ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ የህዝቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
“ለዚህ እውን መሆንና ልማትን ለማስቀጠል የህዝብ እንደራሴ የሆንን የምክር ቤት አባላት ወደ መረጠን ህዝብ በመውረድ ስለ ሠላም አስፈላጊነት የማስተማር ኃላፊነታችንን እንወጣለን” ብለዋል።
አንዳንድ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተሸሽገው ሠላምን በማደፍረስ የሃገሪቱን ልማት ወደ ኋላ እየጎተቱ ለህዝብ አሳቢ ሆኖ መቅረብ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸዋል።
ይህንን እኩይ ተግባር ለማምክን ህዝቡ ወንጀለኞችን የማጋለጥና የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አመልክተዋል።
በጉራጌ ዞን የመስቃን ህዝብ ተመራጭና የምክር ቤት አባል ወይዘሮ ሳዲያ ስርበላ እንዳሉት አካባቢው ለመልማት የሚያስችለው ፀጋ ቢኖረውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጥቃቅን ምክንያቶች ክፍተቶች ይስተዋላሉ።
በዚህ ሳቢያ የሚለሙ መሬቶች ጦም በማደራቸው የሚሰማቸው ቁጭት ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ክፍተቶችን በማስተካካል ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ወደ ህዝቡ ወርደው እንደሚሰሩ አስታውቀዋል።
በተለይ በህገ ወጥ ተግባር የተሰማሩና ህዝብን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት የሚሰሩ ኃይሎች አደብ እንዲገዙ መንግስት አበክሮ እንዲሰራም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ሌላ የምክር ቤቱ አባልና የደቡብ ኦሞ ህዝብ ተመራጭ አቶ ዮሐንስ ጊጫ በበኩላቸው በክልሉ ተከስቶ የነበረው የፀጥታ ሁኔታ መነሻው አንዳንድ የመንግስት አመራሮች የሚቀሰቅሷቸው ተገቢነት የሌላቸው አስተሳሰቦች እንጂ ከህዝብ የመነጨ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
በቀጣይ መሰል ድርጊት እንዳይፈጸም በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ከአላስፈላጊ አስተሳሰቦች በመታረም የተጣለባቸውን ሃላፊነት በአግባቡ መውጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
እሳቸው እንደ አንድ ምክር ቤት አባል ህዝብን በማስተባበርና አቅጣጫ በማሳየት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
በቅርቡ በተካሄደው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ ወቅት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የሃገሪቱን የለውጥ ጉዞ በማደናቀፍ የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማጨናገፍ የሚሰሩ ኃይሎችን በነቃና በተባበረ ክንድ ማክሸፍ ይገባል ብለዋል።
በክልሉ አሁን ላይ የሚነሱ የልማት፣መልካም አስተዳደርና አደረጃጀት ጥያቄዎች በሰላማዊና በሠለጠነ መንገድ በመመለስ መጪውን ጊዜ ብሩህ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑንም አብራርተዋል።