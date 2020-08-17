የሴቶች ሊግ በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረገ

ሠመራ፣ ነሐሴ 11/2012 (ኢዜአ) የብልፅግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ በአፋር ክልል ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች የሚውል ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረገ።
በድጋፍ አሰጣጡ ሥነ ሥርዓት የሊጉ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መሠረት መስቀሌ የክረምቱን ዝናብ ተከትሎ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ የተጎዱ ወገኖችን ከአፋር ክልል አመራሮች ጋር በመሆን በአፋምቦ፣ አይሳኢታና ዱብቲ ወረዳ ተዘዋውረው መመልከታቸውን ተናግረዋል።
ሊጉ የተለያዩ በጉ አድራጊዎችን አስተባብሮ በጎርፍ የተጎዱ ሴቶች፣ ሕፃናት ሌሎችም የኅብረተሰብ ክፍሎች ለመደገፍ ስኳር፣ሩዝ፣ የምግብ ዘይትና የተለያየ አልባሳት ይዞ በመምጣት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
ያደረጉት ድጋፍ ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ምግብና ቁሳቁስ ለክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት ማስረከባቸውን አስታውቀዋል።
የደቡብ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ አመራር ወይዘሮ ፋጤ ስረምሌ በበኩላቸው 100 ሺህ ብር የሚገመት ወተት ለሕፃናትና እናቶች ድጋፍ እንዲውል መስጠታቸውን ተናግረዋል።
ድጋፉ በቂ ባይሆንም ከጎናቸው እንደሆኑ ለማሳየት ነው ብለዋል።
የአፋር ክልል ብልፅግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዲና ማህሙድ እንደገለጹት ሊጉ በአስቸጋሪ ሁኔታ ከሚገኙ ሴቶችና ሌሎችም ወገኖች ጎን በመቆም ላሳየው አጋርነት ምሥጋናቸውን አቅርበዋል።
የክልሉ የሊጉ አባላት ባለሀብቶችና የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችን በማስተባበር ምግብና አልባሳት ድጋፍ እያደረጉ ነው ብለዋል።
የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መመድ ሁሴን በበኩላቸው በክልሉ በጎርፉ በደረሰው ጉዳት ከ40 ሺህ በላይ ወገኖች መፈናቀላቸውን አመልክተዋል።
እነዚህን ወገኖች ለመደገፍ የክልሉ መንግሥት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ላይ የሴቶች ሊግ ያበረከተው ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ሩዝ፣ ስኳር፣ 10 ሺህ ሊትር የምግብ ዘይትና ልዩ ልዩ አልባሳት መረከባቸውንም አስታውቀዋል።