ኮሚሽኑ ከ21 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ዘጠኝ አዳዲስ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ሊገነባ ነው

አዲስ አበባ ነሀሴ 11/2012 (ኢዜአ) የመስኖ ልማት ኮሚሽን በተያዘው በጀት ዓመት ከ21 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ዘጠኝ አዳዲስ የመስኖ ፕሮጀክቶችን እንደሚገነባ አስታወቀ።
ባለፈው በጀት ዓመት በ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ከ500 ሺህ በላይ የውሃ ፓምፖችን ለአርሶ አደሮች ማከፋፈሉንም ገልጿል፡፡
ባለፉት ዓመታት ከተከናወኑ የመስኖ ልማት ሥራዎች ተሞክሮ በመውሰድ በቀጣይ በሚገነቡ የመስኖ ፕሮጀክቶች የማህበራዊ አገልግሎት መስጫና ሌሎች መሰረተ ልማቶች እንደሚሟሉም ተመልክቷል።
የመስኖ ልማት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኢንጂነር ሳሙኤል ንጉሴ ለኢዜአ እንዳሉት በተያዘው የ2013 በጀት ዓመት ከ21 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ዘጠኝ አዳዲስ የመስኖ ፕሮጀክቶች በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ይገነባሉ።
የመስኖ ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው የጊዜ ገድብ ተሰርተው እንዲጠናቀቁ የኮንትራከተሮችን አቅም በማጎልበት የድጋፍና ክትትል ሥራዎች እንደሚሰሩም ገልጸዋል፡፡
ፕሮጀክቶቹ ተገንብተው ሲጠናቀቁም ከ125 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት የማልማት አቅም እንደሚኖራቸውም ተናግረዋል።
“በመስኖ ፕሮጀክቶቹ አካባቢ ለሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ መሰረተ ልማቶች ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው ይከናወናሉ” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
በመስኖ ፕሮጀክቶችና የመሰረተ ልማቶች ግንባታ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ሥራዎችን ለተለያዩ ኮንትራክተሮች በመስጠት በውድድርና በትብብር መንፈስ የሚሰሩበት ሁኔታ እንደሚመቻች ኢንጂነር ሳሙኤል አመልክተዋል፡፡
ይህ አሰራር ቀደም ሲል በወልመርና በላይኛው ጉደር ፕሮጀክቶች ተግባራዊ በመደረጉ የፕሮጀክቶች የግንባታ ሂደት ከዕቅድ በላይ መከናወኑን አስረድተዋል፡፡
እስካሁን ሲከናወኑ የነበሩ አንዳንድ የመስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው እስከ 10 ዓመት ይወስድ እንደነበር ያስታወሱት ኢንጂነር ሳሙኤል፣ “ቀጣይ የሚከናወኑ ነባርና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በሁለት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ሰፊ ርብርብ ይደረጋል” ብለዋል፡፡
ለእዚህም በዘርፉ ለተሰማሩ ኮንትራክተሮች ጠንካራ የድጋፍ ሥራ ከማከናወን ባለፈ የእያንዳንዱን ፕሮጀክት የግንባታ ሂደት በቅርበት የሚከታተል ባለሙያ እንደሚመደብ ነው ያመለከቱት፡፡
ከአስፈጻሚና ፈጻሚ አካላት፣ ከግንባታ ተቋማትና አማካሪዎች ጋር በተያያዘ የነበሩ ማነቆዎችን በመፍታት ሁሉም ፕሮጀክቶች በታለመላቸው የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁ በቅንጅት እንደሚሰራም አስረድተዋል፡፡
በአገሪቱ ቆላማ አካባቢዎች ከ92 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ማልማት የሚያስችሉ 10 ፕሮጀክቶች በመከናወን ላይ መሆናቸው ታውቋል።
በተያያዘ ዜና ኮሚሽኑ ባለፈው በጀት ዓመት በ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ከ500 ሺህ በላይ የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን በክልሎች በኩል ለአርሶ አደሮች ማከፋፈሉን አስታውቋል፡፡
ምክትል ኮሚሽነር ኢንጂነር ሳሙኤል እንዳሉት ለመስኖ ልማት ሥራ የሚያገለግሉ የውሃ ፓምፖች ለክልሎች የተከፋፈሉት በፌደሬሽን ቀመር መሰረት ነው፡፡
በቀጣይ የሚደረገው የውሃ ፓምፖች ድጋፍ እንደመጀመሪያው ዙር ለሁሉም ክልሎች ሳይሆን የተሻለ የሥራ ውጤት ላስመዘገቡ መሆኑንም ኢንጂነር ሳሙኤል አመልክተዋል።
እንደእሳቸው ገለጻ በተገነቡ የመስኖ ፕሮጀክቶች በክልሎች መካከል ጥሩ የፉክክር መንፈስ በመፍጠር በመስኖ ልማት የተሻለ ምርት ለማስመስገብ እየተሰራ ነው፡፡
ኮሚሽኑ ከግብርና ሚኒስቴር እና ሌሎች የዘርፉ ተዋናዮች ጋር በቅንጅት በመስራት የህብረተሰቡን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ድጋፎችን ማድረጉን እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል።
በቀጣይም በመስኖ ዘርፍ የሥራ ዕድል በመፍጠር ወጣቶችን በይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ የተለያዩ ስትራቴጂዎች ተቀርጸው ወደሥራ መገባቱንም ተናግረዋል፡፡