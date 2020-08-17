አዲስ አበባ፣ ነሓሴ 11/2012(ኢዜአ) ሰላም ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማት ሃላፊዎች የሸገር እና እንጦጦ ፓርኮችን ጎበኙ።
በጉብኝቱ ላይ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልን ጨምሮ የክልሎች ፖሊስ ኮሚሽነሮች እንዲሁም የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላዎች ተሳትፈዋል።
ከጉብኝቱ በኋላ ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ አመራሮች እንዳሉት በቁርጠኝነት መስራት ከተቻለ ማንረኛውንም ነገር ማሳካት እንደሚቻል ያረጋግጥንበት አጋጣሚ ነው ብለዋል።
የሲዳማ ክልል የፀጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዮስ፣ የጋምቤላ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ ቶማስ ቱት፣ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበረ አዳሙ፣ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ እንዲሁም የሃረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ ናስር ያሰን በጉብኝቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ሰላም ለአንድ ወገን ብቻ የማይተው ቁልፍ ጉዳይ በመሆኑ እንደ ዜጋ ለአንድ አገር በጋራ መቆም ይገባልም ነው ያሉት ሃላፊዎቹ።
የሰላም መኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው እየተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች ከልማትም ባለፈ ትልቅ አገራዊ ትርጉም ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ከፍተኛ አመራሮቹ ጉብኝታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ በእንጦጦ ፓርክ የአረንጓደ አሻራቸውን አሳርፈዋል።