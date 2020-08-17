በአፋር ክልል ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች የሐረሪ ክልል የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ሰመራ፣ ነሐሴ 11/2012 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች የሐረሪ ክልል ከ2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን ለአፋር ክልል ያስረኩበት የሐረሪ ክልል ልኡካን ቡደን መሪ አቶ ሙህዲን አህመድ እንደተናገሩት አፋርና ሐረሪ ታሪካዊና ባህላዊ ትስስር ያላቸው ወንድማማች ህዝቦች ናቸው።
በክልሉ የተከሰተው ጎርፍ ተከትሎ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍል የሚረዳ 600 ኩንታል የተለያዩ የምግብና መገልገያ ቁሳቁሶች ይዘው በመምጣት ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
በክልሉ በጎርፍ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች የህክምና ድጋፍ ለማድረግ አስፈላጊውን የህክምና ቁሳቁስ በማሟላት ለአንድ ወር አገልግሎት የሚሰጥ ስድስት አባላት ያሉት የጤና ባለሙያዎች ቡድንም ወደ ክልሉ መግባቱን አቶ ሙህዲን ገልጸዋል።
ድጋፉ ከ2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ እንደሚገመት ጠቅሰው በተጨማሪም በአዲስ አበባም ሆነ በክልሉ የሚገኙ የሐረሪ ባለሃብቶችን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በአፋር በጎርፍ ለተደጎዱ ሰዎችን ለመደገፍ እንስቀስቀሴ መጀመራቸውን አመላክተዋል።
የአፋር ክልል ምከር ቤት ዋና አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ አሚና ሴኮ በበኩላቸው ጎርፍ ጉዳት ያደረሰባቸውን ወገኖች ለመደገፍ ክልሉ አስፈላጊውን በጀት መድቦ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይም ሐረሪን ጨምሮ ሌሎችም ክልሎች በአፋር የጎርፍ ተጎጂ ወገኖችን ለመደገፍ ያሳዩት አጋርነት በክፉም ሆነ በደጉ እርስ-በርሳችን የመረዳዳት ባህላችን በተግባር ያሳየንበትና ወንድማማችነታችንን ያጠናከርበት ነው ብለዋል።
ለተደረገላቸውም ድጋፍ አመስግነዋል።