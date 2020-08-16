የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት አፈጻጸም ለሌሎች ፕሮጀክቶችም አርዓያ የሚሆን ነው

ባህርዳር ነሃሴ 10/2012 (ኢዜአ) የአንድነት ፓርክ ፣ የእንጦጦና የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክቶች የግንባታ አፈጻጸም በዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ለመገንባት የላቀ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንደሆነ ኢዜአ ያነጋገራቸው የባህርዳር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በቤተ መንግስት ውስጥ ለዘመናት ተከማችተውና ተጠብቀው የተቀመጡ ቅርሶችም የአገራችንን የስልጣኔ ልዕልና እንዲገነዘቡ እንዳስቻላቸው አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል።
በባህርዳር ከተማ የቀበሌ 013 ነዋሪ የሆኑት አቶ አሊ ተፈራ ለኢዜአ እንደገለጹት በህይወት ዘመናቸው ሶስት መንግስታትን ሲያሳልፉ እንዳሁኑ ባጭር ጊዜ መሬት የነካ ለውጥ ያሳየ አልነበረም ።
ባለፉት ሁለት ዓመታት የተተገበሩት የአንድነት፣ የእንጦጦና የሸገርን ማስዋብ ፕሮጅክቶች ተጠናቀው ለህዝብ ክፍት መሆናቸው ለአገራችን የብልጽግና ጉዞ መሰረት የጣለ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም በቴሌቭዥን የተላለፈውን ዘጋቢ ፊልም ሲያዩት መደሰታቸውን ገልጸው “የመናፈሻዎቹ ግንባታ የአገራችንን ባህል በጠበቀ መልኩ መሰራቱ በቀጣይ በሌሎች የአገራችን ከተሞች ለማስፋፋት ለተያዘው ግብ ትልቅ አቅም የሚፈጥር ነው” ብለዋል።
በቤተ መንግስቱ ውስጥ ለዘመናት ተከማችተው የኖሩ ከወርቅ፣ ብርና ከሌሎች ማዕድናት፣ ከእንጨትና ቆዳ የተሰሩት ቅርሶች፣ የመንግስታት ስጦታዎች፣ መኪኖች የትውልድ ሃብት እንደመሆናቸው በአካል ተገኝተው ለማየት እንደሚፈልጉም ተናግረዋል።
በቀጣይም ቅርሶቹን በሳይንሳዊ መንገድ መረጃቸውን በመያዝ፣ በቂና ለቅርሶቹ የሚመጥን ቦታ በማዘጋጀትና ለህዝብ እይታ ክፍት የሚሆኑበትን በማመቻቸት ተወዳዳሪ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ መገንባት ይገባል”ብለዋል።
የተሰራውን ፕሮጀክትና የነገስታቱን ቅርሶች ባለቤት መሆኑን በመገንዘብ በተለይም ወጣቱ ትውልድ እርስ በእርስ ከመናቆር በመውጣት ለአገራዊ አንድነት ግንባታው የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ መክረዋል።
በባህርዳር ከተማ የቀበሌ 016 ነዋሪ የሆኑት አቶ ሰውነት ተገኘ በበኩላቸው “በቤተ መንግስቱ በተገነባው ፓርክ የሚታዩ እንስሳት፣ እጸዋት፣ መልክዓ ምድርና ሌሎች ክንውኖች ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ ለማየት ያስቻለ ነው” ብለዋል።
ለዘመናት የቆሻሻ ማስወገጃ የነበሩ ወንዞችን በማጽዳት፣ ውሃውን ለሰው ሰራሽ ሃይቅና ሌሎች ተግባራት ማዋል መቻሉ ከጥንታቀዊ ቅርሶች ጋር ተዳምሮ በበለጸጉ አገራት እንኳ ይገኛል ብለው የማያስቡትን ስራ በቴሌቭዠን ማየታቸውን ተናግረዋል።
ባጭር ጊዜ ውስጥ ከቤተ መንግስቱ እድሳት ጀምሮ ፓርኮችን በመገንባትና ቅርሶችን ካሉበት በማውጣት በታሪክ መዝገብ እንዲሰፍሩ በማድረግ የተሰራው ስራ ከሌሎች አገራት የበለጠ ቱሪስት እንዲመጣ ያስችላል የሚል እምነት እንዳላቸውም ተናግረዋል።
“በዶክሜንታሪው ባየሁት አዳዲስ የመስህብ ሃብቶችና የጥንት ቅርሶች ክምችት ኢትዮጵያዊነቴን የበለጠ እንድወድና እንዳፈቅር አድርጎኛል” ያሉት ደግሞ የከተማዋ ነዋሪ የሆኑት አቶ መሸሻ መርድ ናቸው።
“ቀደም ሲል የነበሩት ነገስታቶቻችን፣ እናቶቻቸንና አባቶቻችን ይህን ያህል ሃብትና ስልጣኔ ነበራቸው ወይ የሚለውን እንድገነዘብ አስችሎኛል” ብለዋል።
“በተለይም በአዲስ አበባ የተከናወኑት መናፈሻ ፕሮጀክቶች በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ መቻሉ የአገር ብልጽግና የሚመጣው በመሪ ራዕይ መሆኑን ያረጋገጠ ነው”ብለዋል።
“እንኳን ይሄን ያህል ትልቅ ፕሮጀክት ተራ ግንባታዎች ለ5 እና 10 ዓመታት ሲጓተቱና ሲያልቁ በማይታይበት አገር እነዚህን ፓርኮች በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ መቻሉ አስገርሞኛል”ሲሉ ተናግረዋል።
“እኛ ኢትዮጵያውያን የምንስራቸውን ስራዎች በተገቢው መንገድ፣ በጥራትና በአጭር ጊዜ መስራት እንዳለብን የሚያመላክት ትልቅ ትምህርት ለማህበረሳችን ግንዛቤ የፈጠረ ነው” ብለዋል።
የሌሎች የአገራችን ከተሞችም በአዲስ አበባ የተሰራውንና የዘመናችን የስልጣኔ ውጤት የሆነውን የፓርኮች ልማት ወደ አካባቢያቸው በመውሰድ በቀጣይ መስራት እንዳለባቸው አስተያየት ሰጪዎቹ አሳስበዋል።
አሁን ያለው የአገራችን ወጣት ትውልድም የአባቶቻችን የጥንት አሻራና አሁን በአዲስ አበባ እየተካነወኑ የሚገኙ ድንቅ ስራዎችን በውል ተገንዝቦ የራሱን አሻራ ሊያሳርፍ እንደሚገባ አስተያት ሰጪዎቹ ተናግረዋል።