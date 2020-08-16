በመቂ ከተማ አንድ ወጣት ለእናቱ ያስገነባውን መኖሪያ ቤት “የአረጋዊያን” ማእከል አደረገ

አዲስ አበባ ነሀሴ 10/2012 (ኢዜአ) ወጣት ያሬድ ኢሳያሥ ተወልዶ ያደገው በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መቂ ከተማ ነው፡፡
ያሬድ በመቂ ከተማ ያስገነባው ባለ አንድ ፎቅ ህንፃ እና 12 ክፍሎች ያሉትን ሰርቪስ ቤት ያሰራው የእናቱ መኖሪያ ቤት እንዲሆን ነበር።
ሆኖም በብዙ ውጣ ውረድ ያሳደገችኝ እናቴ በመጦሪያ እድሜዋ እንድትኖርበት ያስገነባሁት ቢሆንም አልተሳካም ይላል ያሬድ።
የያሬድ እናትም ልጃቸው ወዳስገነባላቸው አዲስ ቤት ሳይገቡ ሞት ቀደማቸውና ወደ ዘላቂ ማረፊያቸው አመሩ።
“አጋጣሚው ሀዘኔን መሪር አድርጎታል” የሚለው ያሬድ “የእናቴን መልካምነት ሁሌም ለማስታወስ ስል ቤቱን የአረጋዊያን ማእከል ለማድረግ ወስኛለሁ” ይላል።
ማእከሉንም በእናቱ ስም እንዲጠራ በማድረግ ” እልፍነሽ ሆርሳ የአረጋዊያን መኖሪያ ማዕከል “ ብሎ መሰየሙን ከኢዜአ ጋር በነበረው ቆይታ ገልጿል።
እናቱ ቀደም ሲል ይደግፏቸውና ያግዟቸው የነበሩ ሰዎችን ጨምሮ ሌሎች ደጋፊና ጧሪ የሌላቸውን አረጋዊያን በማዕከሉ ለማሰባሰብ ዝግጅቱን አጠናቋል።
አሁን ላይ ማዕከሉ ከ80 እስከ 100 አረጋዊያንን ተቀብሎ ለመንከባከብ የሚያስችለውን ዝግጅት ማጠናቀቁን ያሬድ ገልጾልናል።
ማዕከሉ በሚቀጥለው ወር በሙሉ አቅሙ ስራ እንደሚጀምርም ወጣቱ በጎ አድራጊ አረጋግጦልናል።
በማዕከሉ ለሚኖሩ አርጋዊያን ምግብና መጠጥ፣ አልባሳትን ጨምሮ ሙሉ ወጭያቸውን ሰርቶ ከሚያገኘው ገቢ ላይ የሚሸፍን መሆኑን የጠቀሰው ያሬድ ማገዝ ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው በደስታ እንደሚቀበልም ገልጿል።
አሁን ላይ ለማዕከሉ ህጋዊ እውቅና ለማግኘት የሚያስችሉ ሂደቶችን በማከናወን ላይ እንደሚገኝም ተናግሯል።
” ሰውን ለመርዳት ቅን ልብ ብቻ ነው የሚያሥፈልገው” የሚለው ያሬድ ዛሬ ላይ ጉልበትና አቅም እያለን አቅማቸው የደከሙና የተቸገሩ ዜጎችን መርዳት ያስፈልጋል ብሏል።
ወጣቶች ለበጎ ተግባር መልካም አርአያ ለመሆን መጣር እንጂ ጥፋት መፈፀም አገርን ማዳከም ታሪክን ማበላሸት መሆኑን በመገንዘብ ሊሰሩ ይገባቸዋል ብሏል።
በአዲስ አበባ በተለይ መቄዶንያ የአረጋዊያን መርጃ ማእከል በርካቶችን በመንከባከብ የሚታወቅ የበጎ አድራጎት ድርጅት መሆኑ ይታወቃል።
ከአዲስ አበባ በ135 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው መቂ ከተማ ላይ በወጣቱ መልካም እሳቤ የተቋቋመው “እልፍነሽ ሆርሳ የአረጋዊያን ማዕከልም “ ለስኬት እንዲበቃ የሁሉም ድጋፍ ያስፈልገዋል።