በአማራ ክልል ኮሮናን በዘመቻ የመመርመር ስራው ተጠናክሮ ቀጥሏል

ባህር ዳር፣ ነሐሴ 10/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በዘመቻ እየተከናወነ ባለው የኮሮና ቫይረስ የምርመራ ስራ በ7 ቀናት ጊዜ ውስጥ 21 ሺህ 100 ሰዎችን መመርመር መቻሉን የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማህተመ ሃይሌ እንደገለፁት የኮሮናን የስርጭት መጠን ለመለየት የሚያስችል የዘመቻ ምርመራ ከዚህ ወር መግቢያ ጀምሮ እየተከናወነ ይገኛል።
በዘመቻው ከ50 ሺህ በላይ ሰዎችን ለመመርመር ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን ጠቅሰው፤ በመጀመሪያዎቹ ሰባት ቀናት የእቅዱን 42 በመቶ ማሳካት ተችሏል ብለዋል።
እስከ አሁን ባለው እንቅስቃሴ 39 ሺህ 500 ናሙናዎችን በመውሰድ መመርመር መቻሉንና ይህም እቅዱን ሙሉ በሙሉ ማሳካት በሚቻልበት ደረጃ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
ቀደም ሲል በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በተቋቋሙ የምርመራ ጣቢያዎች በቀን ከአንድ ሺህ ሰዎች የማይበልጥ ምርመራ ይካሄድ እንደነበር ጠቅሰው፤ አሁን ላይ በቀን የመመርመር አቅምን ከ3 ሺህ 500 በላይ ማድረስ መቻሉን ተናግረዋል።
“ይህ ዘመቻ የበሽታውን የስርጭት ደረጃ በመለየት የተቋረጡ መደበኛ ስራዎች የሚቀጥሉበትን ሁኔታ ለማየትና የተሻለ የጥንቃቄና የመከላከል ስራ ለማከናወነ ያለመ ነው” ብለዋል።
“አሁን ላይ የበሽታው ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እየተስፋፋ ቢመጣም የህብረተሰቡ በሽታውን የመላመድ አደገኛ ባህሪ ችግሩ ከቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን ያሰጋል” ብለዋል።
ቀደም ሲል ይከናወኑ የነበሩ የመከላከል ስራዎች በእጅጉ መቀነሳቸውን የጠቀሱት ዶክተር ማህተመ በየደረጃው ያለው አመራር እንደ አዲስ የመከላከል ስራውን ማከናወን እንዳለበት አሳስበዋል።
“የክልሉ ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መልካሙ አብጤ በበኩላቸው የበሽታው ስርጭት መስፋፋት በሌሎች የህክምና ስራዎች ላይም ጫና መፍጠሩ አይቀርም” ብለዋል።
“ኮቪድን በመከላከል ህብረተሰቡ ያደርገው የነበረው ጥንቃቄ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሽታው የሌለ እስኪመስል ድረስ የከፋ መዘናጋት ተፈጥሯል”ብለዋል።
በዚህም የበሽታው ስርጭት ከእለት እለት እየጨመረ መምጣቱን አስታውሰው፤ ይህም የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዳያስከትል በጋራ መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
አሁን ላይ የተስተዋለውን መዘናጋት ለማስቆምም በከፍተኛ አመራሩ ደረጃ ችግሩ መገምገሙንና የመፍትሄ አቅጣጫ ተቀምጦ ወደ ስራ መገባቱንም አስታውቀዋል።
“ኮቪድ-19 ህጻን፣ ወጣት፣ ጎልማሳ፣ አዛውንት፣ ሴት ወንድ ሳይለይ ሁሉንም የሚያጠቃና በፍጥነት የሚተላለፍ በመሆኑ የመከላከያ መንገዶችን በመተግበር ህብረተሰቡ እራሱን ከበሽታው ሊጠብቅ ይገባል” ሲሉም አሳስበዋል።
የኮሮና ምርመራ ዘመቻው እንዲሳካም በየደረጃው ያለው አመራርና በጎፈቃደኛ ወጣቶች እስከ አሁን ያሳዩትን ቁርጠኝነት አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
“በክልሉ የመመርመር አቅምን ለማሳደግም በቅርቡ ሁለት አዳዲስ የምርመራ ጣቢያዎችን ለመክፈት ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰው፤ ከዚህ ባለፈ ግን ህብረተሰቡ ቀድሞ ሊጠነቀቅ ይገባል”ብለዋል።
በአማራ ክልል ባለፉት ወራት 54 ሺህ ሰዎችን መመርመር የተቻለ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 933 ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው መረጋገጡ ታውቋል።