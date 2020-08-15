የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ 2 ሺህ ተማሪዎች አስመረቀ

አዲስ አበባ ነሀሴ 9/2012 (ኢዜአ) የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በድህረ ምረቃ የትምህርት መርሃግብር በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 2 ሺህ ተማሪዎች አስመረቀ።
ዩኒቨርሲቲው አሰልጥኖ ዛሬ ለምረቃ ካበቃቸው 2 ሺህ ተማሪዎች በዶክቶሬት ዲግሪ ና በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው።
በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ጥቂት ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው የምረቃ ስነስርአት ላይ የተገኙ ሲሆን ቀሪዎቹ በቨርቹዋል አማካይነት ምርቃታቸውን ማካሄዳቸው ታውቋል።
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ለማ ጉዲሳ ተማሪዎች በተማሩት የትምህርት መስክ አገራቸውን በተማኝነት እንዲያገለግሉ አሳስበዋል።
“የሲቪል ሰርቪሱን አገልግሎት አንድ ደረጃ ከፍ ለማድርግ በተማሩት የትምህርት መስክ የበለጠ መስራት ይኖርባቸዋል” ሲሉም አመልክተዋል።
በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ወቅትም ዩኒቨርሲቲው እንደ ኦንላይን ያሉ የተለያዩ አማራጭ የማስተማሪ ዘዴዎችን በመጠቀም ምሩቃን ተማሪዎች ማሟላት ያለባቸውን እንዲያሟሉ ማድረጉንም ገልጸዋል።
ምሩቃኑ በቀጣይ ወደሥራ ሲሰማሩ አገራዊ ለውጡንና ህዝብን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት በመስጠት አገራቸውን በታማኝነት እንዲያገለግሉም ነው ያስገነዘቡት።
ኢትዮጵያን ከድህነት ለማውጣትና ከበለጸጉ አገራት ተርታ ለማሰለፍ በሚደረገው አገራዊ ጥረት የበኩላቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል።
ከዛሬው ተመራቂዎች መካከል ብቸኛ የዶክትሬት ተመራቂ የሆኑት ዶክተር ሰይፉ ተሾመ በበኩላቸው፣ በተማሩት የትምህርት መስክ አገራቸውንና ህዝባቸውን በተሻለ ለማገልገል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
“ሁላችንም በመተባበር ለአገራችን ብልጽግና በአንድነትና በመተባበር መስራት አለብን” ብለዋል።
ሌላዋ ተመራቂ መሰረት መልኬ በበኩሏ በምትሰማራበት የሥራ መስክ ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ለአገሪቱ እድገት የበኩሏን እንደምትወጣ ተናግራለች።
በአገሪቱ በሚደረገው የልማት እንቅስቃሴና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩሏን ለመወጣት ቁርጠኛ መሆኗንም ገልጻለች።
የዛሬ ምሩቃንን ጨምሮ ዩኒቨርሲቲው በቅድመ ምረቃና ድህረ ምረቃ የትምህርት መርሃግብሮች ከ37 ሺህ በላይ ተማሪዎችን በተለያዩ የትምህርት መስኮች አሰልጥኖ ማስመረቁ ታውቋል።
ዩኒቨርሲቲው ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በሚያደርገው እንቅስቃሴም ለ300 አቅመ ደካማና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወገኖች በኮሮናቫይረስ የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመቀነስ የምግብና የዘይት ድጋፍ አድርጓል።