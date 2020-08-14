በእነ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ የዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ ምስክሮችን ለመስማት ለነሐሴ 12 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 8/2012 ( ኢዜአ) ፍርድ ቤቱ በወንጀል ጉዳይ በተጠረጠሩት እነ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ የዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ያቀረባቸውን ቀሪ ምስክሮች ለመስማት ለነሐሴ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
በቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215730 የቀረቡት አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየሁ ቸኮልና ወይዘሮ ቀለብ ስዩም በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት የአራዳ ተረኛ ወንጀል ችሎት ቀርበዋል።
በተጠርጣሪዎቹ ላይ ዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ አራት ምስክሮችን አቅርቦ ምስክርነታቸውን አሰምቷል።
ተጠርጣሪዎች ከዚህ ቀደም ነሐሴ 6 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት ‘በክርክር ሂደቱ አንሳተፍም’ በማለት ተከላካይ ጠበቆቻቸውን በማሰናበታቸው ፍርድ ቤቱ መንግስት ተከላካይ ጠበቃ በፍርድ ቤቱ እንዲመደብላቸው በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ተከላካይ ጠበቃ ቀርበው ነበር።
ጠበቃው ተጠርጣሪዎችን አግኝተው ‘ተከላካይ ጠበቃ እንዲቆምልን አንፈልግም’ ማለታቸውን ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል።
ተከራካሪው ባልፈለገበት ሁኔታ ጠበቃ መቆም ስለማይችል ፍርድ ቤቱ እንዲያሰናብታቸውም ጠይቀዋል።
ዐቃቤ ህግ የተጠርጣሪዎች ጠበቃ አለመፈለጋቸውን ከግምት ውስጥ ገብቶ የቀዳሚ ምስክርነት ቃል እንዲሰማለት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል።
ግራና ቀኙን ያዳመጠው ችሎቱ ተጠርጣሪዎች በፍርድ ቤቱ ጠበቃ እንዲመደብላቸው ትዕዛዝ ተሰጥቶ እንደነበረ አስታውሶ፤ በዚሁ መሰረት እንደተመደበላቸው አረጋግጧል።
ተከላካይ ጠበቃው ያቀረቡትን ጥያቄ ተመልክቶ ችሎቱ ተጠርጣሪዎች ህገ-መንግስታዊ መብታቸው መጠበቁን አረጋግጦ ተከላካይ ጠበቃው እንዲሰናበቱ አድርጓል።
የጠበቃው መሰናበት ትዕዛዝ ከተላለፈ በኋላ የምስክርነት ቃል የተሰማ ሲሆን በቀዳሚ የምርመራ መዝገብ ዐቃቤ ህግ ያቀረባቸው አራት ምስክሮች ቃላቸውን ሰጥተዋል።
ከምስክሮቹ ሶስቱ በዝግ ችሎት አንድ ሰው ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው ቃላቸውን ሰጥተዋል።
ተጠርጣሪዎች ለምስክሮች መስቀለኛ ጥያቄ እንዲያቀርቡ በችሎቱ ዕድል ቢሰጣቸውም የክርክሩ አካል አለመሆናቸውን በመግለጽ ጥያቄዎቻቸውን አላነሱም።
ችሎቱ ምስክሮች በሰጡት ቃል ላይ የማጣሪያ ጥያቄ አንስቷል።
ችሎቱ ቀሪ ሶስት የዐቃቤ ህግ ምስክሮችን ለመስማት ለነሐሴ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።