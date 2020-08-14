የሴቶች ‘ኮከስ’ አባላት በወሊሶ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች 2 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 8/2012 ( ኢዜአ) የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ‘ኮከስ’ አባላት በወሊሶ ከተማ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ከተለያዩ አካላት ያሰባሰቡትን 2 ነጥብ 9 ሚሊዬን ብር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል።
ባለፈው ሰኔ ወር ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ማግስት የደቡብ ምዕራብ ሸዋዋ ወሊሶ ከተማም ሰዎች ህይወታቸውን አጥተውባታል፤ ንብረትም ወድሟል።
በወቅቱም በከተማዋ የሶስት ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በድምሩ 120 አባ ወራዎች ቤት ንብረታቸው ላይ ጉዳት ደርሶ ተፈናቅለውም ነበር።
የፓርላማ ሴቶች ኮከስ አባላት ትናንት የችግሩ ሰለባ የሆኑትን አጽናንተው፤ ከተለያዩ አካላት ያሰበሳቡትን ድጋፍ ለግሰዋል።
ድጋፉም የምግብ እህል፣ ስኳር፣ ዘይት፣ የንጽህና መጠበቂያ፣ ብርድልብስን ጨምሮ የተለያዩ አልባሳት እንዲሁም የህጻናት አልሚ ምግቦችን ያካተተ ነው።
የኮከሱ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበባዬ ገዛኸኝ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት የሰላምና ጸጥታ መጓደል ሲከሰት ይበልጥ ተጎጂ የሚሆኑት ሴቶችና ህጻናት ናቸው።
የኮከሱ አባላት ይህንኑ ምክንያት አድርገው የተጎጂዎችን ሞራል ለመገንባት ድጋፉን ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
የምክር ቤት አባላቱ በቀጣይም ከተጎጂዎች ጎን እንደሚሆኑ ቃል ገብተዋል ወይዘሮ አበባዬ።
የወሊሶና አካባቢውን ህዝብ ወክለው የምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ገነት አባተም ድርጊቱ እጅግ የሚያሳዝን ቢሆንም ዘላቂ የህዝቦች አብሮነት ይጠበቃል ብለዋል።
ወሊሶ የመጣባትን ሁሉ ተቀብላ የምታስተናግድ ከተማ መሆኗን ጠቁመው፤ ድርጊቱ አጥፊዎች የፈጸሙት ነው ብለዋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው አካላትም በወቅቱ ከባድ ችግር እንዳጋጠማቸው አስታውሰው፤ ሕዝቡ ግን ከጎናቸው እንደነበረ ገልጸዋል።
ተጎጂዎቹ በግርግሩ ምንም ንብረት እንዳልተረፈላቸው ገልጸው፤ የኮከሱ አባላት ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናም አቅርበዋል።
የወሊሶ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ ካባ መብራቱ በበኩላቸው ድጋፉ ወቅታዊና አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ አመስግነዋል።
በተፈጸመው ወንጀል ውስጥ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩ 78 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ነበር ብለዋል።
በዚህ ወቅትም 50 ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑንም ጨምረው ገልፀዋል።
አስተዳደሩ የተለያዩ አካላትን አስተባብሮ ሙሉ በሙሉ በእሳት ከተቃጠሉ ሶስት ቤቶች መካከል አንዱ ተሰርቶ መጠናቀቁን የገለጹ ሲሆን የቀሩት ሁለት ቤቶችም በቅርቡ ይሰራሉ ብለዋል።
በችግሩ ተጎጂ ለሆኑት ነዋሪዎች የሚደረገው ድጋፍ እንደሚጠናከር አረጋግጠዋል።
የሴቶች ኮከስ አባላት የጉዳቱ ሰለባ ለሆኑትና ድጋፍ ካደረጉ ነዋሪዎች ጋር ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ውይይትም አድርገዋል።
የእውቁ የኦሮሚኛ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደሉን አስታኮ በተወሰኑ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሁከትና ግጭት መከሰቱ ይታወሳል።