በአማራ ክልል ለሙስና የማይደራደር የግብር ከፋይ ማህበረሰብ ለመገንባት ይሰራል… ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ

ባህርዳር፤ ነሃሴ 8/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ለሙስናና ለብልሹ አሰራር የማይደራደር ጠንካራ ግብር ከፋይ ማህበረሰብ ለመገንባት በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ገለጹ።
ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ አሟጦ ለመሰብሰብ የሚያግዝ በየደረጃው ያሉ አመራሮች የተሳተፉበት የገቢ እቅድ አፈፃፀም ውይይት በባህር ዳር ከተማ ተካሄዷል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በውይይት መድረኩ እንደተናገሩት ገቢን አሟጦ በመሰብሰብ ክልሉ እራሱን ችሎ ወጪውን መሸፈን እንዲችል በየደረጃው ያለው አመራር ወሳኝ ሚና አለው።
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ለማፋጠንም የመንግስትን አሰራር ቀልጣፋ፣ ከሙስና የፀዳና ከብልሹ አሰራር በማውጣት ለልማቱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይገባል ብለዋል።
ይህም ኢንቨስትመንትን በመሳብ ወጪ ቆጣቢ የአተገባበር አቅጣጫን በመከተል የህብረተሰቡን የመልማት ፍላጎት በፍትሃዊነት ለማረጋገጥ የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል።
የገቢ ተቋሙን በተሻለ በማደራጀትም ሁሉንም የገቢ ምንጮች በስርዓት አጥንቶና በቴክኖሎጅ በታገዘ መረጃ ተመስርቶ የሚሰበሰበውን ገቢ ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ይህም ከግብር አስከፋይ ተቋማት አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር ግብር በማስቀነስና መረጃ በማጥፋት ለሙስናና ብልሹ አሰራር የማይደራደር ግብር ክፋይ ማህበረሰብ መፍጠር የበጀት ዓመቱ የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን ዶክተር ፈንታ አስታውቀዋል።
የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ብዙአየሁ ቢያዝን በበኩላቸው በተያዘው የበጀት ዓመት ከተለያዩ የገቢ ምንጮች ከ20 ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል።
እቅዱም ከተጠናቀቀው በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር 45 በመቶ ብልጫ እንዳለው ጠቅሰው ፤ ለዚህም አፈጻጸም በየደረጃው የሚገኘው አመራር ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንደሚጠበቅበትም ተናግረዋል።
የዘመኑን ገቢ ግብ ለማሳካትም አዳዲስ ግብር ከፋዮችን ወደ ግብር መረቡ ማስገባት፣ ግብይቱ በደረሰኝ ማስፈጸም፣ በዘርፉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በቁርጠኝነት ታግሎ ማረም ያስፈልጋል ብለዋል።
አሁን ከክልል፣ ዞንና የከተማ አስተዳደር አመራሮች ጋር የተካሄደው የውይይት መድረክም በእቅዱ ላይ መግባባት በመፍጠር በአዲሱ በጀት ዓመት ገቢን በመሰብሰብ የላቀ አፈጻጸም ለማስመዝገብ የተዘጋጀ መሆኑን ኃላፊዋ አስረድተዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ ሙሃመድ እንደገለጹት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በዞናቸው ከአንድ ቢሊዮን 100 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ ለልማት ማዋል ተችሏል።
በተያዘው የበጀት ዓመትም ክልሉ ያቀደውን ገቢ የመሰብሰብ ግብ ለማሳካት እስከ ቀበሌ ያለው አመራርና ባለሙያ መግባበት በመፍጠር በንቅናቄ ይካሄዳል ብለዋል።
“እያደገ የመጣውን የህብረተሰቡ የመልማት ፍላጎትና ጥያቄ ለመመለስ ገቢን በመሰብሰብ ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል “ያሉት ደግሞ የደብረታቦር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ እምቢአለ ናቸው።
በሐምሌ ወር 2012 ዓ.ም በተካሄደው የደረጃ “ሐ” ግብር አከፋፈልን ከአስር ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ መፈጸም የቻሉበትን ዘዴ በማስቀጠል ክልሉ ያስቀመጠውን ግብ ለማሳካት የድርሻቸው እንደሚወጡ ገልጸዋል።
በውይይት መድረኩ የክልል፣ ዞንና ከተማ አስተዳደር አመራሮችና ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን የተሻለ ገቢ ለሰበሰቡ ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች ልዩ ልዩ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።