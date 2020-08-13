የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጉባኤ ተጨማሪ ሹመቶችን በማጽደቅ ተጠናቀቀ

ሰመራ ነሐሴ 7/2012(ኢዜአ) የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አስረኛ መደበኛ ጉባኤ ምክትል አፈ-ጉባኤ፣ የቋሚ ኮሚቴዎችና የዳኞች ሹመት በማጽደቅ ማምሻውን ተጠናቀቀ
ምክር ቤቱ ቀደም ሲልም የ2013 የስራ ዘመን ማስፈጸሚያ በጀትና የካቢኒ አባላትን ሹመት ማጽደቁ ይታወሳል።
ላለፉት አራት ቀናት በሰመራ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የምክር ቤቱ ጉባኤ ከመጠናቀቁ በፊት በግል ችግር ምክንያት በገዛ ፈቃዳቸው ከኃላፊነታቸው ለመነሳት መልቀቂያ ያቀረቡትን የምክር ቤቱ ምክትል አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ሀዋ ከሎይታ በመቀበል በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል።
በምትካቸውም ወይዘሮ መይረም መሐመድን በአብላጫ ድምጽ በማጽደቅ ሾሟል።
እንዲሁም በተጓደሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት፣ የአርብቶ አደርና የማህበራዊ ልማት ቋሚ ኮሚቴዎች አባላት ምክትም ተሹመዋል።
ከዚህ ሌላ የምክር ቤቱ ጉባኤ የአምስት ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የአንድ ወረዳ ዳኞችን ሹመት በማጽደቅ መረሃ ግብሩን ማምሻውን አጠናቋል።
በመጨረሻም የምክር ቤቱ አባላት በሰመራ ከተማ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር አከናውነዋል።