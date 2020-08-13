በአዳሚ ቱሉ ንብረታቸው የወደመባቸውን ወገኖች ለማቋቋም ነዋሪዎች ከ600 ሺህ ብር በላይ አዋጡ

አዲስ አበባ፣ነሐሴ 7/2012 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል አዳሚ ቱሉ ወረዳ ባሳለፍነው ወር በተከሰተው ሁከት ሳቢያ የተጎዱ ወገኖችን ለማቋቋም የአካባቢው ነዋሪዎች ከ600 ሺህ ብር በላይ አዋጡ፡፡
በተፈጠረው ሁከት ቤትና ንብረታቸው የወደመባቸው ዜጎች አሁን ላይ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እየኖሩ ይገኛሉ።
ጉዳቱከደረሰባቸውመካከልአቶ ኤልያስ አበባው ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት በመንግሥት በኩል እስካሁን ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
ሆኖም በጊዜያዊነት ባሉበት መጠለያ ጣቢያ አሁን ያለው ሁኔታ ለእነሱም ሆነ ለልጆቻቸው አስቸጋሪ በመሆኑ መንግሥትና ህዝብ እንዲያቋቁሟቸው ጠይቀዋል፡፡
“መስራት የለመደ እጅ መቀመጥ ይሰለቸዋል፣ ወደ ቤታችን ተመልሰን መሥራት እንፈልጋለን ” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው፣ በሁከቱ ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰባቸው ህዝብና መንግሥት እንዲያቋቁማቸው ጠይቀዋል፡፡
የአዳሚ ቱሉ ወረዳ አስተዳዳሪአቶ መሃሙድ በሪሶ እንደገለጹት፣ በተከሰተው ሁከት በወረዳው በርካታ ጉዳቶች ደርሰዋል፡፡
በነበረውችግርየ120 አባዎራዎች መኖሪያ ቤት ሙሉ ለሙሉ ሲወድም የ5 ሰዎችም ህይወት አልፏል ብለዋል፡፡
በአሁኑ ጊዜ በአካባቢው ሰላማዊ ሁኔታ መኖሩን የገለጹት አስተዳዳሪው፣ ተጎጂዎችን ለማቋቋም በርካታ ሥራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
እስካሁንም ተጎጂዎችን ለማቋቋም የወረዳው ነዋሪዎች ከ600 ሺህ ብር በላይ ማሰባሰባቸውን ጠቁመዋል፡፡
በአዳሚ ቱሉ ወረዳ ተከስቶ በነበረው ሁከት የተጠረጠሩ ከ200 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በመታየት ላይ መሆኑ ታውቋል።