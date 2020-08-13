ለዶክተር ፍስሃዬ አለምሰገድ መታሰቢያ ስነስርዓት በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተካሄደ

ጅማ ፣ ነሐሴ 7 / 2012 (ኢዜአ) በኮሮና ቫይረስ ተይዘው በቅርቡ ህይወታቸው ላለፈው ዶክተር ፍስሃዬ አለምሰገድ መታሰቢያ ስነ ስርዓት በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተካሄደ።
“ሳትሰስት ህይወትህን ሰለሰጠህለት ሙያዊ አገልግሎትህ እናመሰግናለን! እንከብርሃለንም!” በሚል መሪ ሃሳብ በጅማ ዩኒቨርስቲ በሀጫሉ ሁንዴሳ የሲቪክ ማዕከል ትናንት ምሽት የመታሰቢያ ስነ ስርዓቱ ተካሂዷል።
በመታሰቢያ ስነ ስርዓት የዩኒቨርሲቲው የቀድሞ የስራ ባልደረቦቻቸው፣ ጓደኞቻቸውና የተቋሙ ማህበረሰብ አባላት በዶክተሩ ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ።
በጅማ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ክፍል ዲን ዶክተር ሙሉመቤት አበራ በወቅቱ እንደገለጹት ዶክተር ፍሳሃዬ አለምሰገድ ከ1988 እስከ 1994 ዓም በጅማ ዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል።
ከ1995 እስከ 2011 ዓም በዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ሰራተኛ በመሆን በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎችና የትምህርት ዘርፎች አርያነት ያለው ተግባር በመፈጸም አገልግለዋል ።
በዩኒቨርስቲው ቆይታቸው በመማር ማስተማር፣ በማህበረሰብ አገልግሎት፣ በጥናትና ምርምር ሰፊ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ዶክተር ሙሉመቤት ገልጸዋል፡፡
የዶክተር ፍሳሃዬ የምርምር ፍላጎት በዋነኝነት የሚያተኩረው በህብረተሰብ ጤናና በህክምና ጉዳዮች ላይ እነነንደነበርም ጠቅሰዋል፡፡
በወባ፣ በቲቢ፣ ደምብዛት፣ ስነ ተዋልዶ ጤናና ኤች አይ ቪ ኤድስ፣ የአመጋገብ ስርአትን ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ከ50 በላይ የምርምር ሰራዎችን ማካሄዳቸውን አስታውቀዋል።
የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ጀማል አባፊጣ በበኩላቸው በዶክተሩ ህልፈተ-ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን በመገለጽ “ዶክተር ፍስሃዬ ለዩኒቨርስቲያችን ብሎም ለሃገራችን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለኛ ከፍተኛ ትምህርት የሚሆን ነው” ብለዋል፡፡
የዶክተር ፍሳሃዬ ባለደረቦችም ፈለጋቸውን ተከትለው ህዝባቸውን በታማኝነት እንዲያገለግሉ መልዕክታቸውን አስላልፈዋል፡፡
የዶክተር ፍሳሃዬ መምህርና የስራ ባለደረባ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ወልደሚካኤል “ዶክተር ፍሳሃዬ ለእናቱ አብዝቶም ይጨነቅ እንደነበርም አውቃለሁ፤ ለእናትና ለቤተሰቦቹ መጽናትን እመኛለሁ” ብለዋል፡፡
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሠ በቀጥታ ኢንተርኔት ግንኙነት ባስተላለፉት መልዕክት ‘’ባለሙያዎቻችንን በዚህ መልኩ ማጣታችን ከባድ ሃዘን ውስጥ ከቶናል‘’ ብለዋል።
ዶክተር ፍስሃዬ ያሳረፏቸውን አሻራዎችና ታሪካቸውን ለትውልድ ማስተላለፍ በምንችልበት ሁኔታ ላይ መስራት አለብን ሲሉም ገልጸዋል።
የጅማ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የነበሩትና በአሁኑ ወቅት የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት የሆኑት ዶክተር ተውፊቅ ጀማልን ጨምሮ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶችም ሀዘናቸውን በኢንተርኔት ገልጸዋል።
በሰሜን አሚሪካ የሚገኙ የህክምና ማህበር አባላትም የዶክተር ፍሳሃዬን ቤተሰቦች ለማጽናናትና ለማገዝ ኮሚቴ አቋቁመው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ተመልክቷል።
ዶክተር ፍሳሃዬ ከ2012 ዓም ጀምሮ በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት እንዲሁም ኮሮና መከሰትን ተከትሎ ወረርሽኙ ህብረተሰቡ ላይ እያሳደረ ያለውን ጉዳት ለመቀነስና ለመከላከል በዩኒቨርሲቲው የኮቪድ-19 ፈጣን ግብረ-መልስ ቡድን መሪ ሆነው አገልግለዋል ።
ዶክተር ፍሳሃዬ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ህከምና ሲደረግላቸው ቆይቶ በቅርቡ ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል።