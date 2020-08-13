የጥራት ጉደለት ያለበት የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ምርት ተወገደ

ጅማ ኢዜአ ነሐሴ 07/2012 የጥራት ጉደለት እንዳለበት የተረጋገጠ ከ700 ሊትር በላይ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ምርትን ማስወገዱን በኢትዮጵያ የምግብ፣ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደር ባለስልጣን የደቡብ ምዕራብ ቅርጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
ምርቱ የተወገደው በሚዛን፣ አሶሳና ጅማ ከተሞች መሆኑን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ በቃሉ አረጋ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከዚህም በተጨማሪ በቦንጋ ከተማ የተመረተበት ቀንና የአገልግሎት ጊዜው ያልተጠቀሰ የሳንታይዘር ምርትን ሲያከፋፍሉ በተገኙ አካላት ላይ የከፋ ዞን ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ክስ መመስረቱን አመልክተዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ መግባቱ በተረጋገጠበት ወቅት የሳኒታይዘር ምርት እጥረት እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ለዚህ የገበያ እጥረት ምላሽ ለመስጠትም የግልና የመንግስት ተቋማት ወደ ሳኒታይዘር ምርት በመግባት የገበያውን ክፍተት መሙላት እንዳለባቸው በመንግስት አቅጣጫ መቀመጡም ይታወሳል።
ህብረተሰቡም ጥንቃቄ በማድረግ ከህጋዊ አካል ጥራቱ የተጠበቀ የሳኒታይዘር ምርት በመግዛት እንዲጠቀም አሳስበዋል፡፡
በጅማ ከተማ ፈቃድ የወሰደ አንድ አምራች እንዳለ የገለጹት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ በቃሉ፣ ከዚህ በተቃራኒ ጥራት የጎደለው ምርት ወደ ገበያ እንዳይገባ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡
ህብረተሰቡም የሳኒታይዘር ምርትን ጨምሮ ሌሎች ጤናን የሚጎዱ የመድኃኒትና የምግብ ምርቶችን ከተመለከተ በ”8482 ” ነጻ የስልክ መስመር በመደወል ወይም ለህግ አስከባሪና ለጤና ጥበቃ መስሪያ ቤት ጥቆማ እንዲሰጥም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በባለስልጣኑ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለሙያ አቶ ዳንኤል አሸብር በበኩላቸው አንድ ሳኒታይዘር ጥራት አለው የሚባለው የአልኮል መጠን ይዘቱ ከ70 እስከ 85 በመቶ ሲሆን ነው ብለዋል፡፡
በተጨማሪም የአምራቹ ድርጅት፣ አድራሻ የተመረተበት ቀንና አገልግሎቱ የሚያበቃበት ቀንን የተመለከተ መረጃም ሊይዝ እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡