አገራዊ የልማት አውታሮችን ደሕንነት ለመጠበቅ ሁሌም ዝግጁ ነን – የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን

አዲስ አበባ፣ ነሓሴ 5/2012(ኢዜአ) የአገራዊ ፕሮጀክቶችን ደሕንነት ለመጠበቅ ምንግዜም ዝግጁ መሆናቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አመራር አባላት ገለጹ።
የኮሚሽኑ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ከፍተኛ የአመራር አባላት በአዲስ አበባ በግንባታ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል።
ጉብኝቱ የተካሄደው የኮሚሽኑን የ2012 ዓ.ም የስራአፈጻጸም ግምገማ ተከትሎ ነው።
አመራሮቹ የሸገር ወንዝ ዳርቻዎች ፕሮጀክት፣ የእንጦጦና የአንድነት ፓርኮችን ነው የጎበኙት።
ከጉብኝታቸው በኋላ በሰጡት አስተያየትም በአጭር ጊዜ በተገነቡት ትላልቅ ፕሮጀክቶች መደነቃቸውን ገልጸዋል።
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ሃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል መላኩ ፈንታ እንደገለጹት በፕሮጀክቶቹ መልካም አስተሳሰብን የሚገነቡ ስራዎች ተከናውነዋል።
ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የልማት ፕሮጀክቶችን የመጠበቅ ሃላፊነቱን ለመወጣት ሁሌም ዝግጁ እንደሆነም ገልጸዋል።
የፖሊስ ሠራዊቱ የኢትዮጵያን ሠላምና ደህንነት የማስጠበቅ ተግባሩን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል።
በጉብኝቱ የተሳተፉ የኮሚሽኑ አመራሮች በፕሮጀክቶቹ ግንባታ መደነቃቸውን ገልጸው ለአገር ገጽታ ግንባታና ዜጎችን ከድህነት ለማውጣት ያላቸው ሚና ወሳኝ መሆኑን አክለዋል።
የትላልቅ ተቋማት፣ ፕሮጀክቶችና አገራዊ የልማት አውታሮችን ደሕንነት ለማረጋገጥ ያላቸውን ዝግጁነትም አረጋግጠዋል።