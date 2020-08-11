የአቶ ጃዋር መሐመድ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደረገ

አዲስ አበባ፣ ነሓሴ 5/2012 (ኢዜአ) በወንጀል ጉዳይ የተጠረጠሩት አቶ ጃዋር መሐመድ ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አደረገ።
በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት የአራዳ ተረኛ ወንጀል ችሎት ላይ ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል።
መርማሪ ፖሊስ በአቶ ጃዋር መሐመድ ላይ ሲያካሂድ የነበረውን ምርመራ ማጠናቀቁን በመግለጽ፤ ዐቃቤ ሕግ በተጠርጣሪው ላይ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ እንደከፈተባቸው አስታውቋል።
በመሆኑም የምርመራ መዝገቡ እንዲዘጋ ጠይቋል።
የተጠርጣሪው ጠበቃ በበኩላቸው በደንበኛቸው ላይ ፖሊስ ባካሄደው የምርመራ ስራ ያገኘው ውጤት ዋስትና የማያስከለክል በመሆኑ የዋስ መብታቸው እንዲጠበቅ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል።
ጉዳዩን የመረመረው ፍርድ ቤቱ ተጠርጣሪው ወደ ፊት ክስ የሚመሰረትባቸው ከሆነ የተጠረጠሩበት መዝገብ የሰው ህይወት የጠፋበትና ከ15 ዓመታት በላይ ሊያስቀጣ የሚችል በመሆኑ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጎታል።
ተጠርጣሪው ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት መብታቸውን መጠየቅ እንደሚችሉ ትዕዛዝ በመስጠት መዝገቡን ተዘግቷል።
አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ በ14 ተጠርጣሪዎች ላይ ዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ለማሰማት መዝገብ ያስከፈተ ሲሆን የቀዳሚ ምርመራ የምስክሮችን ቃል ለመስማት ለትናንት ነሐሴ 4 ቀን 20112 ዓ.ም ቀጠሮ ይዞ እንደነበር ይታወሳል።
ነገር ግን ተጠርጣሪዎች ‘በተሰየሙት ዳኛ ገለልተኛነት ላይ እምነት የለንም’ በሚል አቤቱታ በማቅረባቸው አቤቱታው ለፍርድ ቤቱ ሬጅስትራር እንዲቀርብ ትዕዛዝ መሰጠቱ ይታወሳል።