የአዲስ አበባ ህገ-ወጥ የመሬት ወረራ ለዜጎች ሰላም ስጋት ሆኗል

አዲስ አበባ ነሀሴ 4/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህገ-ወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት ህልውና እየተፈታተነ መሆኑ ተገለጸ።
በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የህገ-ወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ እየተከናወነ ነው፤ በሌላ በኩል ደግሞ ‘በህገ-ወጥ ግንባታ ሥም ቤታችን ፈረሰ’ የሚሉ ቅሬታዎችን መስማት የተለመደ ሆኗል።
በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በወረዳ ሶስት እና አራት በህገ-ወጥ መንገድ ተገንብተዋል የተባሉ ቤቶችን ተመልክተናል።
በህገ-ወጥ የመሬት ወረራ ተገንብተዋል የተባሉ ቤቶች በቁጥር በርካታ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ በወንዞች ዳርቻ የተሰሩ በመሆኑ ዜጎችን ለአደጋ የሚያጋልጡ ናቸው።
በክፍለ ከተማው የወረዳ 3 ምክትል ሥራ አስፈፃሚ አቶ ኑሩ ባርጊቾ እንዳሉት፤ በወረዳው ቀጠና ዘጠኝ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከገባ በኋላ ብቻ ከ300 በላይ ቤቶች በህገ ወጥ መንገድ ተገንብተዋል።
ግንባታዎቹ የተከናወኑት የመንግስትን መሬት በህገ-ወጥ መንገድ በመውረርና በደላሎች አማካኝነት ከአርሶ አደሩ በዝቅተኛ ዋጋ የተገዙ እንደሆነ ተገልጿል።
ህገ-ወጥ ቤት በተሰራባቸው ሌንጮ እና ቀጠና ዘጠኝ በተባሉ አካባቢዎች የተለያዩ ወንጀሎች ስለሚፈጸሙ የሰላማዊ ዜጎችን ህይወት እየተፈታተነ መሆኑንም ገልጸዋል።
በተጨማሪም ግንባታው የሚካሄድባቸው አንዳንዶቹ ቦታዎች በወንዞች ዳርቻዎች ውስጥ የተሰሩ በመሆናቸው ለመሬት መንሸራተትና ጎርፍ አደጋ ያጋልጣሉም ብለዋል።
የወረዳ 5 ምክትል ሥራ አስፈፃሚ አቶ ሃይማኖት ሽታዬ በበኩላቸው፤ በወረዳቸው ኤፍ.ኤም ሰኔ 30 ተብሎ በሚጠራው የአካባቢ ጥበቃ መሬት ላይ 400 ህገ ወጥ ቤቶች ተገንብተዋል ብለዋል።
አንዳንድ ቤቶች ሰው እንደሚኖርባቸውና ቀሪዎቹ ቦታ ለመያዝ ብቻ ሸራ የተዘረጋባቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህም ባለፈ ቤቶቹ የተሰሩት በወንዞች አካባቢ በመሆኑ የአደጋ ተጋላጭነታቸውን እንደሚያጎላው ጠቁመዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ የተገነቡ ቤቶችን እንደሚያፈርሱ ገልጸው፤ ”በቀሪዎቹ ላይ ከከተማ አስተዳደሩ በሚላክ መመሪያ መሰረት እርምጃ እንወስዳለን” ብለዋል።