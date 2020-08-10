አገራዊ ልማትን ለማፋጠን የዜጎችን አሁናዊ መረጃ ማወቅ አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ ነሐሴ 4/2012 (ኢዜአ) – በኢትዮጵያ የተጀመረውን ሁለንተናዊ ልማት ለማፋጠን የወሳኝ ኩነት ምዝገባ በማከናወን የዜጎችን አሁናዊ መረጃ ማወቅ የግድ መሆኑን የተለያዩ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊዎች ገለጹ።
የኢሚግሬሽን፣ ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ላለፉት አምስት ቀናት ሲያከናውነው የነበረው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል።
የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ባደረጉት ንግግር እየተከናወነ ያለው ፈጣን ልማት በዜጎች ወቅታዊ ሁኔታ የሚመዘን በመሆኑ የወሳኝ ኩነት ምዝገባን ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል።
በተለይም የሰብአዊ መብት ድንጋጌ አፈጻጸምን ለመገምገምና የዜጎች ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተጠቃሚነታቸውን ለማጉላት የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አጋዥ ነው ብለዋል።
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ተቋማት የአሥር አመት ዕቅዳቸውን ይፋ ማድረጋቸውን አስታውሰው ዕቅዱን በሚፈለገው ደረጃ ለማሳካት የዜጎችን አሁናዊ መረጃ ማወቅ የግድ ነው ብለዋል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው አገራት በወረርሽኝ በተጠቁበት ጊዜ ትክክለኛ የሆነ የሞት ቁጥር በዳታ ማስቀመጥ አለባቸው።
ይህም ወረርሽኙ ያስከተለውን ጉዳትና የሞት ምጣኔ በመገንዘብ የሚወሰዱ ማስተካከያዎችና አማራጮችን ለመጠቀም ይረዳል።
ወረርሽኙ የተዛመተባቸውንና በቀላሉ ንኪኪ ያላቸውን ዜጎች በመለየት ምርመራ የማድረግና የመከላከል ሥራዎችንም ለመሥራት ቁልፍ ሚና አለው ነው ያሉት።
በአሁኑ ወቅት በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ሂደት የሞት ምዝገባ በመቀዛቀዙ በኮቪድ-19 በሽታ የሞቱ ዜጎችን የሚለየው በአስክሬን ምርመራ መሆኑ ችግሩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደርገዋል ብለዋል።
በተለይም የወሊድ፣ የልደትና የሞት ምዝገባ የጤና ሥርዓቱን ለመፈተሽና ብሎም የጤና ፖሊሲ ለማሻሻልና ለመተግበር አስፈላጊ ነው ብለዋል።
በዚህም ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በኮቪድ-19 ሳቢያ የተከሰተውን የሞት ምጣኔ በሚመለከት ትክክለኛ ዳታ ለማስቀመጥ ተጨማሪ ጥናት ያካሂዳል ብለዋል።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያም የወሳኝ ኩነት ምዝገባ የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋት ወሳኝ መሆኑን አብራርተዋል።
በተለይም በአገሪቱ ባሉ ገጠራማ አካባቢዎችና ገበሬ ማኅበራት ድረስ የወሳኝ ኩነት ምዝገባን በማስረጽ የትምህርት ፍላጎትንና ተደራሽነትን ማስፋት ያስፈልጋል ብለዋል።
የኢሚግሬሽን፣ ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል እንዳሉትም በኢትዮጵያ በተለይም ኮቪድ-19 ከተከሰተ ወዲህ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ በእጅጉ ተቀዛቅዟል።
የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ለአንድ አገር ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ አስፈላጊ በመሆኑ ማኅበረሰቡ መመዝገብን ባህል ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።
ማኅበረሰቡ ለኮሮና ቫይረስ ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረገ የልደት፣ ጋብቻና ሞት ምዝገባ ማከናወን እንዳለበትም አሳስበዋል።
የውሳኝ ኩነት ምዝገባ ሣምንት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሐምሌ 1 እስከ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ”የኮቪድ 19 ወረርሽኝን በመከላከል የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ሥርዓት ተጠቃሚነት ይረጋገጣል” በሚል መሪ ሀሳብ ተከብሯል።